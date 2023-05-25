Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào 9h sáng ngày 25/5, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sập giàn giáo tại trung tâm Đà Nẵng khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp, tử vong và 3 người khác bị thương.

Tại đây, các cán bộ chiến sĩ sử dụng máy cắt sắt, các thiết bị banh cắt thuỷ lực để tiến hành cắt cấu kiện bị vùi lấp và đào bới để đưa nạn nhân tử vong ra ngoài. Sau khoảng 3 giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng.