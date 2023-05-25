Vào ngày 25/5, giàn giáo công trình tại 6 tầng trên đường 2 Tháng 9, TP Đà Nẵng đổ sập khiến 2 người chết, 3 người bị thương.
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Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào 9h sáng ngày 25/5, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sập giàn giáo tại trung tâm Đà Nẵng khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp, tử vong và 3 người khác bị thương.
Tại đây, các cán bộ chiến sĩ sử dụng máy cắt sắt, các thiết bị banh cắt thuỷ lực để tiến hành cắt cấu kiện bị vùi lấp và đào bới để đưa nạn nhân tử vong ra ngoài. Sau khoảng 3 giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng chức năng.
Theo nguồn tin ghi nhận của VietNamNet, vào lúc 2 giờ 10 phút rạng sáng cùng ngày, tại Công trình Tòa nhà tập đoàn Polyco (số 34-36 đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ sập giàn bê tông.
Danh tính 2 nạn nhân tử vong là Nguyễn S. (SN 1970) và Nguyễn Thị X. (SN 1974; cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Ba nạn nhân bị thương gồm Nguyễn Văn Q. (SN 1973), Lê Văn H. (SN 1979; cùng quê Quảng Nam) và Ngô Duy T. (SN 1978, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Theo Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng, công trình trên chủ đầu tư là Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa trụ sở ở TP Hà Nội. Đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng đô thị và Khu công nghiệp trụ sở ở tỉnh Quảng Ngãi. Nhà thầu phụ thực hiện nhiệm vụ đổ sàn là Công ty TNHH MTV Tư vấn và thiết kế xây dựng Minh Phát Phú, địa chỉ phường Hoà Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).