Từ chối 8 luật sư, bà Nguyễn Phương Hằng chỉ còn 1 người bào chữa

Vào ngày 24/3, TAND TP.HCM đã có thông tin chính xác về việc bà Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, vào ngày 24/5, TAND TP.HCM đã có thông báo về việc bà Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư (LS) bào chữa cho mình. Trước đó, ngày 17/5, bà Hằng đã có đơn từ chối 8 LS bào chữa gồm LS Hà Ngọc Tuyền, LS Đỗ Hải Bình, LS Phạm Danh Tín, LS Hoàng Thị Hoài Thơ, LS Trần Thị Phú, LS Đặng Hoài Vũ, LS Nguyễn Đình Kim và LS Nguyễn Trung Chánh. Đơn này đã được Trại tạm giam Chí Hòa chuyển đến TAND TP.HCM.

Hiện tại, bà Phương Hằng chỉ còn một người bào chữa là LS Hồ Nguyên Lễ. Trước đó, TAND TP.HCM từng dự kiến kế hoạch xét xử vụ án của bà Hằng từ ngày 1/6/2023 đến ngày 5/6/2023, quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án.

Tuy nhiên, do thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó, đồng thời vụ án có nhiều luật sư tham gia chưa được tiếp cận hồ sơ nên kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi. Bà Nguyễn Phương Hằng từ chối 8 luật sư - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM Theo nguồn tin được ghi nhận trước đó từ báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông, bà: Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà trái quy định pháp luật. Ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà Phương Hằng. Trong thời gian Tòa án tụ lý giải quyết vụ án này, ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Phương Hằng) tiếp tục có đơn gửi đến các cơ quan tố tụng trong đó có TAND TP.HCM để tố giác về việc ông Huỳnh Uy Dũng đồng phạm với bà Phương Hằng.

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