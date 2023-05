Vào ngày 23/5 vừa qua, Công an Hà Nội đã chính thức bắt giữ nghi phạm có hành vi hiếm dâm trẻ em dưới tuổi vị thành niên trong quán Karaoke.

Dẫn nguồn tin từ báo Phụ Nữ Việt Nam, vào ngày 23/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội, cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với V.Đ.H (SN 1998, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ảnh minh họa: Phụ Nữ Việt Nam

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ VTC News, vào rạng sáng 19/4, nhóm của cháu T. (14 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) đến hát tại quán karaoke ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai. Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, cháu T. say rượu và nằm ngủ tại phòng khách của quán này.

Thấy vậy, H. liền nảy sinh ý đồ xấu. H. dìu thiếu nữ ra khu vực vườn giáp với phòng khách rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Gây án xong, H. đưa T. vào giường ngủ.

Công an huyện Thanh Oai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

