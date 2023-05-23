Đám cháy 'lạ' ở Thanh Hóa, lửa tự bùng lên thiêu rụi cả căn nhà

Vào ngày 23/5, ngọn lửa ''lạ'' tại Thanh Hóa đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của gia đình bà Hà Thị Hiến (SN 1955, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa)

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để hỗ trợ gia đình bà Diến khắc phục hậu quả. “Ngay chiều qua, UBND huyện Hà Trung đã giao cho Hội Chữ thập đỏ đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình 20 triệu đồng, xã hỗ trợ 10 triệu đồng và các đoàn thể 5 triệu đồng giúp gia đình bà Diến vượt qua khó khăn trước mắt”, ông Phương thông tin.

Bà Hà Thị Diến (SN 1955; vợ ông Vinh) cho biết khoảng 15 giờ 45 phút, bà đang cùng 3 cháu nhỏ ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lẹt đẹt trong căn nhà thờ họ (ngay sát ngôi nhà gia đình bà sinh sống). Bà chạy lên nhà thờ thì thấy lửa bốc ra từ tủ quần áo. Ngọn lửa sau đó bùng lớn khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà thờ bị thiêu rụi. Ngôi nhà bị thiêu rụi sau đám cháy ''lạ'' tại Thanh Hóa - Ảnh: VietNamNet “Lúc phát hiện tôi đã hô hào hàng xóm đến cùng lấy nước dập lửa, nhưng ngọn lửa bén nhanh quá khiến toàn bộ ngôi nhà bị thiêu rụi”, bà Diến cho biết.

May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi 1 giường nằm; 2 tủ quần áo; 2 ghế gỗ; 1 bàn thờ gia tiên chính giữa, vật dụng, quần áo, 2/3 khung gỗ, luồng của ngôi nhà lợp ngói 4 gian dùng để thờ cúng gia tiên, nơi ngủ của vợ chồng bà Diến. Bà Diến xót xa bên những đồ đạc bị cháy - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin ghi nhận trước đó từ báo Gia đình và Xã hội, hiện tượng cháy bất thường tại gia đình ông Vinh đã diễn ra từ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã cử đoàn về khảo sát, kiểm tra nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Từ tháng 2/2023, UBND xã Hà Lĩnh đã lắp đặt 2 mắt camera giám sát tại khu vực ngôi nhà. Từ khi lắp đặt camera đến nay, đã xảy ra cháy 2 lần, đều vào lúc mất điện. Riêng vụ cháy ngày 22/5 thì camera lắp ở vị trí khu bếp nhìn ra hè ngôi nhà bị cháy không có dữ liệu ghi lại, camera lắp ở khu nhà bà Hiến hoạt động và ghi lại dữ liệu bình thường nhưng không soi ra khu vực ngôi nhà thờ bị cháy. Người thân hoang mang, lo lắng không biết nguyên nhân cháy từ đâu - Ảnh: Gia đình và Xã Hội

Tài xế xe hơi bị đánh sau tai nạn ở Phú Yên hiện đã tử vong Vào ngày 22/5, đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe hơi và xe máy tại Phú Yên. Tài xế xe hơi dùng gậy bóng chày đánh đối phương thì bị người này giật gậy đánh lại dẫn đến tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-chay-la-o-thanh-hoa-lua-tu-bung-len-thieu-rui-ca-can-nha-585012.html