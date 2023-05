Bé C đã tự thở, sức khỏe tiến triển - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin ghi nhận từ Vietnamnet, người mẹ của bệnh nhi cho biết, thấy bé gái bị thương bất thường, bệnh viện báo cơ quan chức năng.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã tới bệnh viện thăm cháu bé và yêu cầu phía công an làm rõ sự việc. Công an TP Đà Lạt phát hiện bé gái nhập viện do bị bạo hành. Theo đó, Trần Hoài Thương, 33 tuổi, ở Đà Lạt cùng mẹ của bé là nghi can. Qua xác minh, mẹ bệnh nhi là Nguyễn Hồng Phúc Ân đã ly thân với chồng hồi tháng 2. Ân sau đó đưa con về sống tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 3, TP Đà Lạt. Người này có tình cảm với Trần Hoài Thương.

Bước đầu, Thương khai nhiều lần đánh đứa trẻ do không chịu uống sữa và khóc quấy. Trong các ngày 14-15/5, hắn đã đánh bé gái. Ngày 19/5, hắn lấy núm vú giả, đặt vào miệng và dán băng keo vào miệng của trẻ để không khóc. Khi thấy trẻ khó thở, Thương mới tháo băng keo ra, ném gấu bông vào người cháu.

Trần Hoài Thương bị bắt giữ sau khi bạo hành con gái người tình - Ảnh: Vietnamnet

Đến ngày 20/5, bé gái không chịu uống sữa. Thương liền tát vào mặt, đầu trẻ. Người mẹ thấy người yêu bạo hành con, nhưng không can ngăn, chỉ tới khi bé nguy cấp tới tính mạng mới đưa đi cấp cứu.

Theo điều tra, Thương và Ân đều dương tính ma túy. Trước khi bạo hành bé, tên này sử dụng ma túy. Năm 2016, Thương thụ án 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an đã bắt khẩn cấp Thương để điều tra bạo hành bé gái. Người mẹ được gia đình bảo lãnh để chăm sóc đứa trẻ đang điều trị tại bệnh viện.