Sức khỏe hiện tại của bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành: Đã tự thở, có dấu hiệu hồi phục

Tin nóng 23/05/2023 07:17

Bé gái tại Đà Lạt bị người tình của mẹ bạo hành đã rời máy và tự thở, có dấu hiệu hồi phục.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, vào tối ngày 22/5, trao đổi qua điện thoại, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bé N.N.T.C, sinh ngày 25/2/2023, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã rời máy và tự thở ô xy. 

Trước đó, ngày 20/5, cháu C nhập viện cấp cứu và được điều trị tích cực trong phòng hồi sức tại khoa Nhi, phải thở máy, nuôi dưỡng bằng cách truyền sữa. Trẻ nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, đa chấn thương, gãy tay, xương đùi. 

Khi tới bệnh viện thăm hỏi bệnh nhi, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt phát hiện bé gái chưa có Giấy khai sinh hay Thẻ bảo hiểm y tế.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết chính quyền thành phố này đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm khai sinh. Đồng thời đề nghị cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho bé C. Cơ quan này cũng cử cán bộ theo dõi để hỗ trợ bé gái gần 3 tháng tuổi bị bạo hành.

Sức khỏe hiện tại của bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành: Đã tự thở, có dấu hiệu hồi phục - Ảnh 1
Bé C đã tự thở, sức khỏe tiến triển - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Theo thông tin ghi nhận từ Vietnamnet, người mẹ của bệnh nhi cho biết, thấy bé gái bị thương bất thường, bệnh viện báo cơ quan chức năng.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã tới bệnh viện thăm cháu bé và yêu cầu phía công an làm rõ sự việc. Công an TP Đà Lạt phát hiện bé gái nhập viện do bị bạo hành. Theo đó, Trần Hoài Thương, 33 tuổi, ở Đà Lạt cùng mẹ của bé là nghi can.  Qua xác minh, mẹ bệnh nhi là Nguyễn Hồng Phúc Ân đã ly thân với chồng hồi tháng 2. Ân sau đó đưa con về sống tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 3, TP Đà Lạt. Người này có tình cảm với Trần Hoài Thương.

Bước đầu, Thương khai nhiều lần đánh đứa trẻ do không chịu uống sữa và khóc quấy. Trong các ngày 14-15/5, hắn đã đánh bé gái. Ngày 19/5, hắn lấy núm vú giả, đặt vào miệng và dán băng keo vào miệng của trẻ để không khóc. Khi thấy trẻ khó thở, Thương mới tháo băng keo ra, ném gấu bông vào người cháu.

Sức khỏe hiện tại của bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành: Đã tự thở, có dấu hiệu hồi phục - Ảnh 2
Trần Hoài Thương bị bắt giữ sau khi bạo hành con gái người tình - Ảnh: Vietnamnet 

Đến ngày 20/5, bé gái không chịu uống sữa. Thương liền tát vào mặt, đầu trẻ. Người mẹ thấy người yêu bạo hành con, nhưng không can ngăn, chỉ tới khi bé nguy cấp tới tính mạng mới đưa đi cấp cứu.

Theo điều tra, Thương và Ân đều dương tính ma túy. Trước khi bạo hành bé, tên này sử dụng ma túy. Năm 2016, Thương thụ án 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an đã bắt khẩn cấp Thương để điều tra bạo hành bé gái. Người mẹ được gia đình bảo lãnh để chăm sóc đứa trẻ đang điều trị tại bệnh viện.

Phẫn nộ lời khai của cha dượng bạo hành bé 2 tháng tuổi: Nhiều lần đánh đập do quấy khóc

Phẫn nộ lời khai của cha dượng bạo hành bé 2 tháng tuổi: Nhiều lần đánh đập do quấy khóc

Đỉnh điểm tối 20/5, cháu bé không chịu uống sữa, T. đã đánh vào đầu cháu bé khiến cháu bị trớ và khó thở. Khoảng một giờ trước khi ra tay, T. đã sử dụng ma túy.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin 24h bạo hành trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào