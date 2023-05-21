Tai nạn nghề nghiệp khiến một công nhân tử vong tại chỗ

Tin nóng 21/05/2023 19:01

Vào ngày 21/5, thông tin một công nhân tại Công ty Than Quang Hanh tử vong do tai nạn lao động khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Dẫn tin từ báo Pháp Luật Việt Nam, vào sáng ngày 21/5, lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận sự việc trên và cho biết: “Bước đầu phía Công ty than Quang Hanh đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng về sự cố làm 1 công nhân bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc. Nguyên nhân ban đầu được cho là đá rơi vào đầu, còn cụ thể như thế nào phải chờ các cơ quan chức năng...”. 

Tai nạn nghề nghiệp khiến một công nhân tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Một công nhân tại Công ty Than Quang Hanh tử vong do tai nạn lao động - Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam 

Theo thông tin từ Thương hiệu và Công Luận, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 9 giờ 40 phút, ngày 20/5 tại lò chợ TT13.14 mức -175+-130 chống giữ bằng giá khung TLDĐ ZHI600/16/24F (phân xưởng KT3) thuộc Công ty than Quang Hanh - TKV.

Vào thời điểm trên, Phó quản đốc Phân xưởng Khai thác 3 giao nhiệm vụ cho các công nhân làm việc, trong đó có công nhân V.Đ.H đang làm việc tại vị trí được giao thì bị đá rơi vào người. Hậu quả làm công nhân H. tử vong tại chỗ.

Hiện vụ tai nạn lao động trên đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   tin nóng tin 24 giờ tai nạn lao động

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