Thanh niên bất chấp 'cái chết báo trước' vẫn tắm ở hồ Yên Lập rồi tử vong

Tin nóng 21/05/2023 12:54

Dù đã được cảnh bảo tận 3 lần bởi Công ty Thủy lợi Yên Lập, nhưng nam thanh niên vẫn nhất quyết xuống tắm ở hồ khiến sự việc đau lòng xảy ra.

Dẫn nguồn tin từ Zing News, vào sáng 21/5, đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập cho biết khu vực hồ Yên Lập xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm anh T.T.Đ. (27 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) tử vong.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty thủy lợi Yên Lập, cho biết khu vực lòng hồ Yên Lập đều cấm tắm do lòng hồ rất sâu, hai bên bờ dốc cao.

Các công nhân phát hiện nhóm thanh niên tắm dưới lòng hồ nên đã 3 lần xuống nhắc nhở không được tắm nhưng nhóm thanh niên này vẫn cố tình băng rừng sang vị trí khác tắm”, ông Tùng cho biết.

Thanh niên bất chấp 'cái chết báo trước' vẫn tắm ở hồ Yên Lập rồi tử vong - Ảnh 1
Hồ Yên Lập nơi xảy ra sự việc thương tâm - Ảnh: Zing News 

Theo thông tin ghi nhận từ báo Công Thương, vào khoảng 16h30 ngày 20/5, 3 thanh niên gồm T.T.Đ (26 tuổi), H.H.G (21 tuổi) và N.Đ.K (29 tuổi, đều trú tại TP Hạ Long) đi 2 xe máy đến khu vực lòng hồ Yên Lập (thuộc tổ 1, khu 4, phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để chơi.

Mặc dù đã được nhân viên quản lý hồ Yên Lập nhắc nhở không cho tắm nhưng cả nhóm vẫn tự đi đường rừng ra sát giữa lòng hồ để chơi. Sau đó, Đ. và K. rủ nhau xuống tắm còn G. ngồi trên bờ trông đồ.

Khi tắm hồ Yên Lập, Đ. và K. gặp tai nạn đuối nước. Nghe tiếng hô cứu, một nam thanh niên gần đó bơi ra và đưa phao cứu được K. còn Đ. thì bị chìm và mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Đại Yên đã báo lực lượng cứu hộ địa phương và các lực lượng chức năng để tìm kiếm nam thanh niên mất tích. Đến khoảng hơn 23h cùng ngày (20/5), cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của T.T.Đ.

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