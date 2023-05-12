'Người hùng cứu 11 người trong vụ sập cầu Cần Thơ' bất ngờ tự thiêu khiến nhiền người xót xa

Dân tình không khỏi xót xa và đau thương khi hay tin người anh hùng dùng cưa cứu 11 người bị sập cầu Cần Thơ tự thiêu.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, nạn nhân trong vụ tự thêu được xác định là ông Lê Tấn Thành (58 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh). Hiện ông đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121, TP Cần Thơ trong tình trạng rất nguy kịch. Chân dùng người anh hùng Lê Tấn Thành - Ảnh: Báo Tiền Phong Sự việc sảy ra vào 14h ngày 11/5 tại đoạn Lộ Giữa, thuộc ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Người dân phát hiện ông Thành đang ngồi trên chiếc xe máy bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó nhiều người đã cùng nhau dập tắt ngọn lửa, sau vài phút lửa tắt hoàn toàn nhiều người đã ngay lập tức đưa ông Thành đến bệnh viện, hiện tại ông vẫn đang cấp cứu và chưa có thông tin cụ thể.

Vào tối 11/5, ông Nguyễn Phương Đông - trưởng ban nhân dân ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông từng dùng cưa máy cứu 11 người trong vụ sập cầu Cần Thơ tự thiêu. Ngoài ra ông Đông còn cho biết nạn nhân là người của ấp khác đến không phải người địa phương. Hiện trường được cho là ông Thành tự thiêu - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Công an thị xã Bình Minh cũng đã đến nơi và điều tra làm rõ sự việc trên, ban đầu nguyên nhân khiến ông Thành tự thiêu có lẽ đến từ chuyện mâu thuẫn gia đình, hiện tại lực lượng công an thị xã Bình Minh vẫn đang tiếp nhận thông tin và cử cán bộ làm rõ.

Được biết thông tin trước đó từ báo Tiền Phong ghi nhận ông Lê Tấn Thành (hay còn được gọi là Mười Hên). Ông là người hùng trong vụ cầu Cần Thơ đổ sập và thành công cứu sống 11 người vào năm 2007. Ông Thành vụ việc sảy ra cứ thế ôm cưa máy xông vào đống đổ nát cắt từng đoạn sắt, tảng bê tông cứu người mặc kệ hiểm nguy. Ông Thành từng chia sẻ ông dùng cưa cắt đôi tảng bê tông rồi lôi hai người kẹt phía dưới lên và cõng từng người ra khỏi đống đổ nát. Sau đó ông quay trở lại cứu một người bị kẹt ở tư thế như chiếc áo treo trên sào phơi đồ. Nhịp dẫn cầu Cần Thơ trở thành đống đổ nát sau sự cố 26/9/2007 - Ảnh: Báo Tiền Phong Đến nay người ta vẫn nhớ về người hùng năm nào với sự cảm kích, yêu mến và biết ơn. Sự việc đau lòng trên đã khiến dân tình không khỏi xót xa, nhiều người tin rằng nếu ''ở hiền sẽ gặp lành'' ông Thành sẽ sớm qua cơn nguy kịch.

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