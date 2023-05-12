'Người hùng cứu 11 người trong vụ sập cầu Cần Thơ' bất ngờ tự thiêu khiến nhiền người xót xa

Tin nóng 12/05/2023 10:12

Dân tình không khỏi xót xa và đau thương khi hay tin người anh hùng dùng cưa cứu 11 người bị sập cầu Cần Thơ tự thiêu.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, nạn nhân trong vụ tự thêu được xác định là ông Lê Tấn Thành (58 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh). Hiện ông đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121, TP Cần Thơ trong tình trạng rất nguy kịch.

'Người hùng cứu 11 người trong vụ sập cầu Cần Thơ' bất ngờ tự thiêu khiến nhiền người xót xa - Ảnh 1
Chân dùng người anh hùng Lê Tấn Thành - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Sự việc sảy ra vào 14h ngày 11/5 tại đoạn Lộ Giữa, thuộc ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Người dân phát hiện ông Thành đang ngồi trên chiếc xe máy bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó nhiều người đã cùng nhau dập tắt ngọn lửa, sau vài phút lửa tắt hoàn toàn nhiều người đã ngay lập tức đưa ông Thành đến bệnh viện, hiện tại ông vẫn đang cấp cứu và chưa có thông tin cụ thể. 

Vào tối 11/5, ông Nguyễn Phương Đông - trưởng ban nhân dân ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông từng dùng cưa máy cứu 11 người trong vụ sập cầu Cần Thơ tự thiêu. Ngoài ra ông Đông còn cho biết nạn nhân là người của ấp khác đến không phải người địa phương. 

'Người hùng cứu 11 người trong vụ sập cầu Cần Thơ' bất ngờ tự thiêu khiến nhiền người xót xa - Ảnh 2
Hiện trường được cho là ông Thành tự thiêu - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Công an thị xã Bình Minh cũng đã đến nơi và điều tra làm rõ sự việc trên, ban đầu nguyên nhân khiến ông Thành tự thiêu có lẽ đến từ chuyện mâu thuẫn gia đình, hiện tại lực lượng công an thị xã Bình Minh vẫn đang tiếp nhận thông tin và cử cán bộ làm rõ.

Được biết thông tin trước đó từ báo Tiền Phong ghi nhận ông Lê Tấn Thành (hay còn được gọi là Mười Hên). Ông là người hùng trong vụ cầu Cần Thơ đổ sập và thành công cứu sống 11 người vào năm 2007. Ông Thành vụ việc sảy ra cứ thế ôm cưa máy xông vào đống đổ nát cắt từng đoạn sắt, tảng bê tông cứu người mặc kệ hiểm nguy. Ông Thành từng chia sẻ ông dùng cưa cắt đôi tảng bê tông rồi lôi hai người kẹt phía dưới lên và cõng từng người ra khỏi đống đổ nát. Sau đó ông quay trở lại cứu một người bị kẹt ở tư thế như chiếc áo treo trên sào phơi đồ. 

'Người hùng cứu 11 người trong vụ sập cầu Cần Thơ' bất ngờ tự thiêu khiến nhiền người xót xa - Ảnh 3
Nhịp dẫn cầu Cần Thơ trở thành đống đổ nát sau sự cố 26/9/2007 - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Đến nay người ta vẫn nhớ về người hùng năm nào với sự cảm kích, yêu mến và biết ơn. Sự việc đau lòng trên đã khiến dân tình không khỏi xót xa, nhiều người tin rằng nếu ''ở hiền sẽ gặp lành'' ông Thành sẽ sớm qua cơn nguy kịch. 

Bình Dương: Thương tâm một công nhân bị tường đổ sập, đè tử vong

Bình Dương: Thương tâm một công nhân bị tường đổ sập, đè tử vong

Nam công nhân trong lúc thay mái tôn cho nhà dân trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên, Bình Dương) không may bị tường đổ, đè trúng người gây tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Tin nóng tự thêu người hùng cứu 11 người tự thêu

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 28 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 44 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 55 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào