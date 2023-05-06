Tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong vườn điều

Tin nóng 06/05/2023 17:30

Người đàn ông tử vong đang trong quá trình phân hủy. Người dân đã phát hiện trong quá trình vào vườn làm việc.

Theo thông tin từ PLO, chiều 6-5, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết một người đàn ông trong vườn điều.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLO

Nạn nhận được xác định là ông Sầm Văn K (39 tuổi, quê ở Gia Lai).

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy nặng.

Cách nơi nạn nhân tử vong có một chiếc xe máy (nghi của nạn nhân) vẫn còn cắm chìa khóa trên xe.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đã phát hiện thi thể người đàn ông trong vườn điều ở xã Tân Thành, TP Đồng Xoài.

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Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy mạnh. Ảnh: Thanh Niên

Theo Thanh Niên, từng có sự việc tương tự xảy ra tại Bình Phước. Theo đó, người dân trong KP.Phước Tân, P.Tân Thiện (TP.Đồng Xoài) ngửi thấy mùi hôi khó chịu, nhưng chỉ nghi ngờ là do động vật nào đó bị chết.

Do không chịu nổi mùi hôi ngày càng nồng nặc, người dân đã đi kiểm tra xung quanh. Khi đến vườn điều của một người dân nằm trong khu dân cư thì hoảng hốt phát hiện thi thể đàn ông đang phân hủy nặng, khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn. Vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an P.Tân Thiện đã tiến hành phong tỏa hiện trường khu vực phát hiện thi thể người đàn ông.

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định nam giới, tử vong trong tư thế nằm ngửa trên bãi cỏ trong vườn điều; mặc quần đùi, áo thun ngắn tay, thi thể bốc mùi nặng do đã tử vong nhiều ngày trước đó, khuôn mặt cũng đã phân hủy, biến dạng mạnh.

Cơ quan chức năng đã xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể.

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