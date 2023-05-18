Vào chiều ngày 18/5, ba đối tượng thanh niên là người ngoại quốc đã bị công an bắt giữ về hành vi trộm cướp tài sản vào ngày 24/4 trước đó tại Thanh Hóa.

Dẫn nguồn tin từ VTC News, vào ngày 18/5, Công an TP Thanh Hóa vừa bắt giữ điều tra, làm rõ sự việc 3 thanh niên người ngoại quốc có hành vi trộm cắp tài sản lên đến 100 triệu đồng tại Bưu điện văn hóa phường Quảng Thắng vào ngày 24/4 vừa qua.

Qua điều tra từ công an TP Thanh Hóa danh tính của ba thanh niên kể trên được làm rõ lần lượt là Sabri Bejandi Mehdi (SN 1978), Aslrosta Maddi (SN 1980) và Salehi Rad Hossein (SN 1982), có cùng quốc tịch Iran đến Việt Nam du lịch vào tháng 4.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường du lịch, sau đó sử dụng hộ chiếu giả để đi hoạt động trộm cắp tại Bưu điện Bưu điện văn hóa phường Quảng Thắng với con số lên đến 100 triệu đồng.

Ba đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Vietnamnet, các đối tượng này đã trực tiếp khai báo họ thường thuê trọ tại khách sạn, nhà nghỉ bình dân. Hơn nữa không hề thực hiện khai khai báo tạm trú với các cơ sở kinh doanh lưu trú và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Để thực hiện hành vi trên, các đối tượng đã thuê ô tô tự lái hoặc xe máy di chuyển và gây án ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hình thức của bọn chúng là giả vờ vào mua hàng, hỏi nhiều mặt hàng để phân tán sự chú ý của chủ kinh doanh, sau đó hỏi mua mặt hàng nào có giá rẻ nhất và dùng tờ tiền có mệnh giá cao hoặc dùng các loại ngoại tệ như USD, EURO để thanh toán. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng trả lại tiền, đối tượng yêu cầu được chọn loại tiền mình thích để tráo tiền, trộm cắp.

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