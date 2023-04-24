Nỗ lực gần 4 tiếng để giải cứu cô gái rơi xuống giếng sâu 18m ở Đắk Lắk

Vào ngày 23/4, cơ quan cảnh sát và đội cứu hộ đã nhận được báo tin khẩn cấp từ bà con trong huyện Cư Kuin về tình trạng của cô gái bị rơi vào giếng sâu 18m.

Theo thông tin từ VnExpress, vào chiều 23/4, chị Trần Thị Hoài Linh (19 tuổi, ở huyện Cư Kuin) đi làm thuê cho người dân ở địa bàn xã Ea Ning.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 23/4, chị Linh bị rơi xuống giếng trong vườn cà phê. Tuy nhiên, đến tối không thấy chị Linh trở về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm, phát hiện chị dưới giếng sâu 18m.

Cơ quan công an giải cứu cô gái khỏi giếng sâu 18m - Ảnh: VNExpress

Dẫn thông tin từ báo Bắc Giang, hàng chục cảnh sát được huy động tới hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã lắp giỏ sắt vào ròng rọc, thả người xuống để đưa nạn nhân lên trong tình trạng xây xước, hoảng loạn. Quá trình giải cứu diễn ra chừng 15 phút.

Quá trình giải cứu chi Linh được diễn ra chừng 15 phút - Ảnh: Báo Bắc Giang

Ngoài ra, người dân cho biết giếng xảy ra sự cố dùng để tưới cà phê, không có nắp, cây cỏ che phủ bên trên. Thời điểm nạn nhân lọt xuống, khu vực đang vào mùa khô nên giếng không có nước. Các tỉnh Tây Nguyên có nhiều giếng phục vụ tưới tiêu. Các công trình này thường không được che đậy nên tiềm ẩn tai nạn. Thời gian qua ở khu vực xảy ra một số vụ rơi xuống giếng, đa phần nạn nhân là trẻ em vào vườn chơi.

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