Thông tin bất ngờ về kẻ tình nghi đã xâm hại nữ sinh lớp 8 mang thai rồi sinh con

Tin nóng 22/04/2023 14:16

Nguồn tin này thông tin thêm cơ quan chức năng đang củng hồ sơ giám định để xác định thủ phạm.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 22/4, Công an ở tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành các bước làm rõ vụ nữ sinh lớp 8 bất ngờ sinh con.

"Sức khỏe của nữ sinh còn yếu. Ngành chức năng đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên em” - một nguồn tin từ huyện Long Hồ, Vĩnh Long cho biết.

Nguồn tin này thông tin thêm cơ quan chức năng đang củng hồ sơ giám định để xác định thủ phạm. Người tình nghi đã làm nữ sinh mang thai đang bị Công an TP Vĩnh Long tạm giữ để điều tra trong một vụ án khác.

Thông tin bất ngờ về kẻ tình nghi đã xâm hại nữ sinh lớp 8 mang thai rồi sinh con - Ảnh 1
Nữ sinh hạ sinh một bé trai nặng 3,3kg - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trước đó, ngày 17/4, nữ sinh lớp 8 được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long khám. Các bác sĩ xác định nữ sinh đang mang thai, chuẩn bị sinh con nên chuyển đến khoa sản.

Tại đây, nữ sinh hạ sinh một bé trai nặng 3,3kg. Ba ngày sau, em được xuất viện về nhà. Vụ việc được báo cáo đến Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long. Đơn vị này đã thông tin vụ việc đến cơ quan công an thụ lý.

Sự việc khiến nhà trường và gia đình rất bất ngờ. Sau khi nữ sinh sinh con, nhà trường và Công an huyện Long Hồ cũng đã đến thăm hỏi động viên em.

Các thầy cô nơi nữ sinh đang theo học lớp 8 cho biết em rất chăm ngoan, đi học đều đặn, vận động tham gia thể dục tốt, có học lực khá và hạnh kiểm tốt. Hiện trường đang tạo điều kiện hết mức cho nữ sinh này hoàn thành thi học kỳ 2.

Nhiều lần nhà trường phát hiện nữ sinh có dấu hiệu bất thường nên mời phụ huynh đến hỏi. Tuy nhiên, gia đình cho rằng con mình chỉ hơi mập chứ không có dấu hiệu gì.

Vĩnh Long: Một nữ sinh lớp 8 bất ngờ sinh con sau cơn đau bụng dữ dội

Vĩnh Long: Một nữ sinh lớp 8 bất ngờ sinh con sau cơn đau bụng dữ dội

Sau cơn đau bụng dữ dội, nữ sinh được đưa đến bệnh viện thăm khám và đã hạ sinh một bé trai.

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