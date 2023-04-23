Khoảng hơn 11h trưa ngày 20/4/2023, khi thấy trong nhà chỉ có cháu N. đang nằm nghỉ trưa trên giường. L đã nảy sinh ham muốn với cháu N. Cháu N đã la hét, phản kháng nhưng L. vẫn cố tình thực hiện hành vi đối với cháu N.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 23/4, Công an huyện Đắk Glong cho biết, vừa tạm giữ hình sự Hoàng Văn L. (SN 1991) trú tại thôn 3, xã Đắk Som để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em". Nạn nhân là con riêng của vợ L.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 20/4, Công an huyện Đắk Glong nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế huyện về việc đang cấp cứu cho cháu Mùa Thị N. (SN 2014, trú tại thôn 3, xã Đắk Som). Cháu N. nhập viện trong tình trạng bị tổn thương nặng, nghi bị người khác xâm hại.

Sau hơn 1 giờ xác minh, Công an huyện Đắk Glong xác định, Hoàng Văn L. là nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm cháu N. là bố dượng của cháu. Công an huyện Đắk Glong đã triệu tập L. lên làm việc. Đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng khai nhận tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Đắk Nông, theo đối tượng khai báo, hơn 11h trưa ngày 20/4/2023, khi thấy trong nhà chỉ có cháu N. đang nằm nghỉ trưa trên giường. L đã nảy sinh ham muốn với cháu N. Cháu N đã la hét, phản kháng nhưng L. vẫn cố tình thực hiện hành vi đối với cháu N. và đe doạ cháu N. không được nói cho ai biết.

Sau đó, L lấy xe máy chở cháu N đi vào rẫy. Đi được khoảng 300m do cháu N. kêu đau, nôn ói nên L đã cho cháu N xuống xe tự đi bộ về nhà. Sau đó, cháu N. đã được người nhà và hàng xóm xung quanh đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong.

Hiện đối tượng Hoàng Văn L. đã bị bắt tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Tĩnh: Bắt giam thầy giáo và cụ ông 68 tuổi hiếp dâm học sinh lớp 7 Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đặng Minh T. và Phan Văn Đ. cùng trú tại xã Phù Lưu về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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