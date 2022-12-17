Rùng rợn đối tượng hiếp dâm, sát hại người dã man rồi lẩn trốn 42 năm dưới vỏ bọc tên giả

Tin nóng 17/12/2022 12:27

Đối tượng đã thay tên đổi họ để trốn sự truy nã của pháp luật, hiện công an đã bắt giữ và di lý đối tượng để xử lý.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 17-2, Công an TP Cần Thơ cho biết lực lượng công an đã bắt được đối tượng Võ Văn Bá (70 tuổi; ngụ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) sau 42 năm trốn truy nã.

Bá là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, phạm tội hiếp dâm, giết người, bị TAND tỉnh Hậu Giang (cũ) tuyên án tử hình. Bá đã trốn khỏi trại giam ngày 3-10-1980. Sau đó, đối tượng này đã đến Kiên Giang sinh sống hơn 1 năm rồi đến xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau sinh sống, thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Tự.

Rùng rợn đối tượng hiếp dâm, sát hại người dã man rồi lẩn trốn 42 năm dưới vỏ bọc tên giả - Ảnh 1
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Người Lao Động

Dưới thân phận mới, đối tượng cưới vợ, có gia đình. Để tránh bị phát hiện, đến năm 2013, Bá bán đất ở Cà Mau rồi đến sinh sống tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, làm công nhân lò gạch.

Cũng theo Báo Dân Trí, những tưởng với vỏ bọc mới, cuộc sống mới, Bá đã ẩn mình thành công, trốn được sự truy bắt của cơ quan chức năng, tuy nhiên bằng sự kiên quyết truy bắt bằng được đối tượng tội phạm, buộc đối tượng phải chấp hành bản án theo quy định pháp luật.

Ngày 16/12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã bắt được Võ Văn Bá.

Hiện, đối tượng đã được di lý từ Đồng Nai về Cần Thơ phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

 

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