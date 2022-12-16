Nhiều người thương vong trong quán karaoke khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh.

Theo Báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 16-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự bảy người liên quan đến vụ giết người xảy ra tại quán karaoke ở xã Thiện Trí, huyện Cái Bè. Bảy người bị tạm giữ gồm: Ngô Văn Vũ Linh (33 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), Đỗ Tiền Hoàng (42 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), Trần Hoàng Tấn (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè), Nguyễn Bảo Duy (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè), Nguyễn Trường Giang (19 tuổi), Võ A Di Da (38 tuổi) và Ung Hoàng Nhân (20 tuổi, cùng ngụ xã Thiện Trí, huyện Cái Bè).

Công an bắt giữ nghi phạm. Ảnh: Tuổi Trẻ Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 13-12, nhóm của Linh, Hoàng và Tấn đi ô tô đến hát karaoke tại quán Út Nhị ở xã Thiện Trí, huyện Cái Bè. Lúc này nhóm của Da, Duy, Giang, Nhân và Lê Hoài Phong (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) cũng đang hát karaoke tại quán. Trong lúc đi vệ sinh, giữa Linh và Phong xảy ra mâu thuẫn. Linh bị nhóm của Phong đánh bị thương nên chạy ra ô tô lấy dao quay lại đâm Phong, Da, Duy bị thương.

Theo VTV, sau khi gây án, nhóm của Linh lên xe bỏ trốn. Còn Phong được các đối tượng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Cái Bè, sau đó tử vong trên đường chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Đối tượng Ngô Văn Vũ Linh. Ảnh: VTV Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đến hiện trường khẩn trương điều tra vụ việc. Đến khoảng 3 giờ ngày 14/12, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ Linh, Hoàng và Tấn tại một nhà trọ ở ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận là người trực tiếp dùng dao đâm Phong tử vong. Ngô Văn Vũ Linh và Đỗ Tiền Hoàng là 2 đối tượng đều có tiền án, tiền sự, riêng Hoàng là đối tượng có 03 tiền án và đang là đối tượng truy nã của Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai về tội "đánh bạc và tổ chức đánh bạc". Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý 07 đối tượng về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

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