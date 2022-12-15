Cả ba người cùng làm chung công ty, được biết, 3 đối tượng nghi ngờ có mâu thuẫn tình cảm với nhau.

Theo Báo Tiền Phong, người đàn ông chờ sẵn trước cổng công ty rồi dùng dao đâm chết một nam thanh niên và bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tại khu vực cổng một công ty ở đường Đồi 16, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, các công nhân đi làm thì nghe tiếng la hét. Đến nơi họ chứng kiến anh E đang ngồi gục ôm bụng vì bị đâm, xung quanh máu chảy rất nhiều. Gần đó, bà L cũng bị thương chảy máu. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh E đã tử vong.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Tiền Phong

Lúc này, một người đàn ông cầm con dao đã đâm gục nam thanh niên trước cổng một công ty. Tại đây, người dân phát hiện ông Minh dính nhiều vết máu trên tay nghi là người dùng dao đâm người nên đã bắt giữ giao cơ quan Công an.

Theo VietNamPlus, lời khai ban đầu, cả ba người đều làm chung một công ty. Ông Minh có tỉnh cảm với bà L nhưng có mâu thuẫn. Sáng cùng ngày, khi đến phòng trọ của bà L thì ông Minh thấy có mặt anh E ở đó nên ghen tuông. Sau đó, ông Minh đến trước cửa công ty chờ, rồi dùng dao tấn công hai người.

Sau khi gây án, người này không bỏ chạy mà đứng tại hiện trường và bị một số công nhân khác khống chế, bắt giữ rồi bàn giao cho lực lượng chức năng.

Ngày 15/12, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) thông tin, đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn này.

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