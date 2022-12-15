Bình Dương: Ghen tuông với tình địch, người đàn ông dùng dao đâm tử vong nạn nhân trước cổng công ty

Tin nóng 15/12/2022 15:17

Cả ba người cùng làm chung công ty, được biết, 3 đối tượng nghi ngờ có mâu thuẫn tình cảm với nhau.

Theo Báo Tiền Phong, người đàn ông chờ sẵn trước cổng công ty rồi dùng dao đâm chết một nam thanh niên và bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tại khu vực cổng một công ty ở đường Đồi 16, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, các công nhân đi làm thì nghe tiếng la hét. Đến nơi họ chứng kiến anh E đang ngồi gục ôm bụng vì bị đâm, xung quanh máu chảy rất nhiều. Gần đó, bà L cũng bị thương chảy máu. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh E đã tử vong.

Bình Dương: Ghen tuông với tình địch, người đàn ông dùng dao đâm tử vong nạn nhân trước cổng công ty - Ảnh 1
Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Tiền Phong

Lúc này, một người đàn ông cầm con dao đã đâm gục nam thanh niên trước cổng một công ty. Tại đây, người dân phát hiện ông Minh dính nhiều vết máu trên tay nghi là người dùng dao đâm người nên đã bắt giữ giao cơ quan Công an.

Theo VietNamPlus, lời khai ban đầu, cả ba người đều làm chung một công ty. Ông Minh có tỉnh cảm với bà L nhưng có mâu thuẫn. Sáng cùng ngày, khi đến phòng trọ của bà L thì ông Minh thấy có mặt anh E ở đó nên ghen tuông. Sau đó, ông Minh đến trước cửa công ty chờ, rồi dùng dao tấn công hai người.

Sau khi gây án, người này không bỏ chạy mà đứng tại hiện trường và bị một số công nhân khác khống chế, bắt giữ rồi bàn giao cho lực lượng chức năng.

Ngày 15/12, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) thông tin, đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn này.

 

Hiện trường tai nạn liên hoàn ở Hải Dương khiến một phụ nữ tử vong, 2 người đàn ông thương nặng

Hiện trường tai nạn liên hoàn ở Hải Dương khiến một phụ nữ tử vong, 2 người đàn ông thương nặng

Công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại Hải Dương khiến nhiều người thương vong.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin nóng tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 39 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 39 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào