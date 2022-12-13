Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, xe bồn BS: 77H-014.58 của Công ty Kiểu Việt, do tài xế Võ Như Huỳnh (SN 1981, trú huyện Hoài n, Bình Định) điều khiển đang chở bê-tông phục vụ thi công đường trên địa bàn xã, khi tới đoạn dốc gần khu vực Lăng Ông, bất ngờ bị hỏng phanh, lao thẳng xuống bãi biển.

Theo Báo Công an TP.HCM, ngày 13/12, tin từ xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Vụ tai nạn khiến tài xế Võ Như Huỳnh tử vong tại chỗ, hai người đi cùng trên xe là Nguyễn Đức Trí (trú thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) và Nguyễn Nhật Nam (trú xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, Bình Định) bị thương nặng.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Công an TP.HCM

Một nhân chứng cho hay, xe bồn lao xuống rất nhanh, húc thẳng vào bờ bao chắn sóng, lộn nhào nhiều vòng trên không rồi rơi xuống bãi biển. Vị trí xảy ra tai nạn gần ngã ba nhưng rất may thời điểm đó không có người qua lại.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, cú tông mạnh đã làm hai bánh xe trước tách rời khỏi chiếc xe, phần thân xe hư hỏng nặng, cabin giập nát, nhiều bộ phận của xe bị đứt rời, vương vãi khắp nơi.

Cú tông mạnh đã làm hai bánh xe trước tách rời khỏi chiếc xe, phần thân xe hư hỏng nặng, cabin giập nát. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhiều người nhanh chóng chạy ra ứng cứu, đưa các nạn nhân ra ngoài nhưng chỉ cứu được hai người. Riêng tài xế không qua khỏi do bị kẹt cứng trong cabin.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền cùng lực lượng chức năng và người dân xã Nhơn Hải đã hỗ trợ đưa anh Nam đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Đồng thời triển khai các giải pháp đưa anh Trí và thi thể anh Q. ra khỏi cabin xe.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.