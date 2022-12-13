Bình Phước: Ra sau nhà tìm chồng, người phụ nữ hoảng hốt phát hiện nam thi thể, hiện trường đầy ám ảnh

Tin nóng 13/12/2022 16:29

Tại hiện trường, cơ quan công an khám nghiệm, điều tra cho thấy nạn nhân đã tử vong trước đó.

Theo Báo Người Lao Động, người vợ đi tìm khắp nơi không thấy, khi ra phía sau căn nhà thì tá hỏa thấy người đang treo lơ lửng trên trụ bồn nước.

Ngày 13-12, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Bình Long đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của một người đàn ông trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là anh Phan Đức Toàn (32 tuổi, ngụ khu phố Phú Hoà, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước).

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, chị Hoàng Thị Hoài Phương- vợ anh Toàn thức dậy trong căn nhà hai người đang thuê ở thì không thấy chồng đâu. Nghi có điều chẳng lành, chị Phương đi tìm khắp nơi, khi ra phía sau thì hoảng hốt thấy chồng đang treo lơ lửng trên trụ bồn nước.

Bình Phước: Ra sau nhà tìm chồng, người phụ nữ hoảng hốt phát hiện nam thi thể, hiện trường đầy ám ảnh - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Chị Phương vội vã gọi người dân xung quay chạy đến đưa anh Toàn xuống nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Theo người dân địa phương, anh Toàn nhà ở xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 2 vợ chồng thuê nhà ở khu phố Phú Hoà, phường Phú Đức, thị xã Bình Long để tiện việc đi làm. Trong quá trình sinh sống, nạn nhân hầu như không có mâu thuẫn với ai.

Bình Phước: Ra sau nhà tìm chồng, người phụ nữ hoảng hốt phát hiện nam thi thể, hiện trường đầy ám ảnh - Ảnh 2
Một vụ án mạng nghiêm trọng tại Bình Phước. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo Thanh Niên, tại Bình Phước cũng xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân bị sát hại vì được cho là ghen tuông. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 11.12, Pháp đến nhà của vợ cũ là chị P., (ấp 9, xã Tân Lập, H.Đồng Phú) để giải quyết mâu thuẫn với chị P. và "người tình". Pháp đã dùng dao trong bếp tiến tới nơi nạn nhân đang ngồi và dùng dao cắt cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo người dân địa phương, Pháp và chị P. từng là vợ chồng và có 1 bé gái. Sau khi ly hôn, chị P. được cho là có quan hệ tình cảm khác. Phát hiện sự việc, Pháp nhiều lần nhắn tin hù dọa chị P.

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