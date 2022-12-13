Tình tiết vụ án người phụ nữ đi bộ bị ô tô con 'đâm thẳng' trên cao tốc: người lái xe có vi phạm giao thông?

Tin nóng 13/12/2022 10:44

Vụ va chạm nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai giữa người phụ nữ đi bộ trên đường cao tốc và xe ô tô con gây chú ý.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam trước đó, tin từ Văn phòng Quản lý Đường bộ I.3 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h15 ngày 9/12, tại Km24+980 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Chiếc ô tô con bất ngờ tông trúng một người phụ nữ đang đi bộ sang đường khiến người này tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô mang BKS: 19A-317.69 lưu thông theo hướng Lào Cai - Hà Nội. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe ô tô đồng thời bị hư hỏng. Giao thông qua khu vực ùn tắc trong nhiều giờ.

Nhận được tin báo, tổ công tác của đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cũng đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân.

Tình tiết vụ án người phụ nữ đi bộ bị ô tô con 'đâm thẳng' trên cao tốc: người lái xe có vi phạm giao thông? - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Đăng tải trên Báo Dân Trí, thông qua vụ việc, liệu người lái ô tô có phải chịu trách nhiệm pháp lý?

Ts. Ls. Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật Chính Pháp cho biết, theo quy định của pháp luật thì đường cao tốc là đường dành riêng cho xe cơ giới chạy ở tốc độ cao, nghiêm cấm các phương tiện thô sơ và người đi bộ đi vào đường cao tốc (dù là đi đúng chiều).

Hành vi đi bộ, chạy băng cắt qua đường cao tốc là hành vi nguy hiểm. Những tình huống như thế này hoàn toàn có thể gây ra một vụ tai nạn. Rất khó để người điều khiển phương tiện giao thông trên đường cao tốc có thể xử lý được tình huống bất ngờ này.

Tình tiết vụ án người phụ nữ đi bộ bị ô tô con 'đâm thẳng' trên cao tốc: người lái xe có vi phạm giao thông? - Ảnh 2
Tai nạn thương tâm. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Trường hợp người đi bộ đi vào đường cao tốc là vi phạm điều cấm của pháp luật. Nếu gây tai nạn giao thông mà người đi bộ còn sống thì người này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, trong đó không loại trừ trường hợp sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Còn trường hợp người đi bộ đi vào đường cao tốc gây tai nạn đã tử vong thì trách nhiệm hình sự với người đi bộ sẽ không được đặt ra.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ người điều khiển xe cơ giới có lỗi hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

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