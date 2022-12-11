Tây Ninh: Khởi tố đối tượng tàn nhẫn, âm mưu sát hại người tình bằng nhát cứa chí mạng

Tin nóng 11/12/2022 10:25

Sau khi sự việc gây rúng động xảy ra, công an đã có quyết định khởi tố đối tượng để điều tra, làm rõ.

Theo Báo Công an nhân dân, chiều 10/12, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Tâm (SN 1986, ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, vào chiều 29/11, chị Lê Thị D. (SN 1984, ngụ ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, Tây Ninh) tổ chức sinh nhật cho Tâm tại nhà của chị D. Chị D. và Tâm chung sống với nhau như vợ chồng. Sau tiệc sinh nhật, bạn bè, người thân ra về, còn Tâm và chị D. vào phòng ngủ.

Lúc này, cả hai nói chuyện với nhau thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tâm cho rằng chị D. không tôn trọng và muốn đuổi mình ra khỏi nhà. Tức giận, Tâm xuống nhà bếp lấy 1 con dao rồi quay trở lại phòng ngủ đe dọa chị D. Thấy chị D. thách thức nên Tâm dùng dao cứa cổ nạn nhân gây thương tích.

Tây Ninh: Khởi tố đối tượng tàn nhẫn, âm mưu sát hại người tình bằng nhát cứa chí mạng - Ảnh 1
Nghi phạm Lê Thanh Tâm. Ảnh: Zing News

Cũng theo Zing, khi Tâm bỏ chạy khỏi hiện trường, gia đình chị D. phát hiện, khống chế. Chị D. được đưa đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp qua cơn nguy kịch.

Chiều 1/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh tạm giữ hình sự Lê Thanh Tâm (SN 1986, ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người đồng thời ra quyết định khởi tố sau đó.

 

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