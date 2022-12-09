Công an đã vây bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn tại Bắc Giang rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng được xác định là Đào Ngọc Toàn (25 tuổi, trú tại xã Song Khê, TP Bắc Giang).

Toàn được xác định là nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra trên địa bàn cách đây hai ngày. Toàn bị công an phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng tại Bắc Giang đã tóm gọn đối tượng cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng sau 1 ngày gây án.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: VTV

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, ngày 7/12, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.H (sinh năm 1985, trú tại thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng) về việc: Khoảng 20h30ngày 7/12, tại tiệm vàng Quang Hương (tiệm vàng của gia đình chị H.) ở thôn Liên Sơn bị một nam thanh niên lạ mặt, khoảng 30 tuổi, đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu trắng, quần bò xanh vào tiệm giả mua vàng rồi sau đó cướp đi 1 dây chuyền vàng và 1 mặt dây chuyền vàng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng QLHC về TTXH - Công an tỉnh Băc Giang nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh truy tìm đối tượng gây án.

Hiện tại, Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra, xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an huyện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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