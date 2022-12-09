3 người thiệt mạng trong một đám cháy ở Hải Phòng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, đại diện lãnh đạo phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng vừa xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ cháy nhà dân làm 3 người tử vong, gồm 2 nữ và 1 nam, đều đã cao tuổi. Theo lời một số nhân chứng sống gần đó kể, trước khi xảy ra sự việc, khoảng 10 giờ, có nghe thấy bà L.và ông Đ. cãi nhau to. Thấy thế, bà P.T.L. cùng chồng là ông L.V.L. (hàng xóm gần đó) đã sang nhà bà L. để can. Lúc này, bà L. đang đứng đổ xăng cho xe máy dựng trong nhà thì ông Đ. hút thuốc, vứt tàn thuốc về phía bà L. làm lửa bén xăng xe, bùng cháy dữ dội.

Khi xảy ra đám cháy, cổng nhà đang khoá trong nên cả 3 người gồm bà Liễu và vợ chồng bà L. không thoát được. Đám cháy kinh hoàng tại Hải Phòng. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Chị P.A (con gái vợ chồng bà L) có mặt tại hiện trường đau đớn kể: Vào sáng nay, tôi có gọi cho mẹ nhưng không liên lạc được, người nóng như lửa đốt nên chạy sang nhà xem có việc gì. Ai ngờ, tới nơi thấy lửa phía nhà bà L. bùng to dữ dội, đúng lúc gặp ông K hàng xóm đang dùng rìu phá cổng nên đưa được ông Đ ra ngoài, đi cấp cứu tại Viện Y học biển.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, ngay sau đó bên pháp y đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm thi thể nạn nhân, củng cố hồ sơ vụ việc. Hiện trường vụ cháy nhà dân trong ngõ 98 Khúc Thừa Dụ làm 3 người thiệt mạng. Ảnh: Tuổi Trẻ Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 8/12/2022 tại nhà bà Nguyễn Thị Liễu ở ngõ 98 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng. Khi xảy ra đám cháy, cổng nhà đang khóa trong khiến ba người gồm bà Nguyễn Thị L. và vợ chồng bà P.T.L. không thoát ra được. Đến 20 giờ, bên pháp y đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm thi thể nạn nhân, củng cố hồ sơ vụ việc. Vụ cháy được xem là gây thương vong lớn. Hiện trường vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ thêm. Trong sáng 8/12, đã xảy ra 2 vụ cháy nhà dân ở Hải Phòng, lực lượng chức năng kịp thời cứu 1 người thoát nạn.

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