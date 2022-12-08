Phẫn nộ lời khai ban đầu của bảo vệ mang 4 ôtô người dân đi cầm đồ tại TP.HCM

Tin nóng 08/12/2022 20:16

Tại cơ quan công an, đối tượng đã bị bắt giữ với hành vi ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’ có lời khai ban đầu.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, đối tượng Võ Chí Thành (29 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) là nghi phạm có liên quan đến vụ đem nhiều xe hơi của cư dân chung cư trên đường Trường Sa (phường 12, quận 3, TP.HCM) đi cầm có lời khan ban đầu.

Theo thông tin ban đầu, Thành là một trong hai nghi phạm mang xe hơi của cư dân một chung cư trên đường Trường Sa (phường 12, quận 3) đi cầm.

Bước đầu, Thành khai là nhân viên bảo vệ của một công ty bảo vệ có trụ sở tại quận Bình Thạnh. Vào tháng 9-2022, Thành được công ty bảo vệ giao công việc trông coi và sắp xếp xe ra vào, lấy xe cho khách khi có yêu cầu tại bãi xe chung cư trên đường Trường Sa (phường 12, quận 3).

Phẫn nộ lời khai ban đầu của bảo vệ mang 4 ôtô người dân đi cầm đồ tại TP.HCM - Ảnh 1
Đối tượng Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 20-11, do cần tiền trả nợ nên Thành hỏi mượn tiền của Cẩm. Lúc này, ông Cẩm rủ Thành đem xe hơi của khách gửi tại chung cư đem đi cầm, rồi chia nhau số tiền để giải quyết công việc của mỗi người.

Khi khách có yêu cầu lấy xe thì cả hai sẽ hùn tiền đi chuộc xe về đưa cho khách. Cẩm và Thành sau đó mang năm xe hơi đi cầm ở chỗ hai người quen lấy hơn 400 triệu đồng. Sau đó, cả hai đã chia nhau tiền tiêu xài.

Hiện lực lượng chức năng đang tìm ông Phạm Hồng Cẩm (từng là đội trưởng đội bảo vệ chung cư trên) có hành vi cấu kết với Thành để thực hiện kế hoạch phạm tội.

Theo Zing News trước đó, ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TP.HCM tiến hành điều tra việc bảo vệ chung cư Screc Tower mang nhiều ôtô của cư dân đi cầm cố.

Theo cảnh sát, ngày 2/12, cư dân sống tại Screc Tower ở phường 12, quận 3, phát hiện ôtô của họ biến mất nên trình báo công an. Qua truy xét, cảnh sát xác định 4 ôtô được ông P.H.C. (nhân viên bảo vệ tại chung cư) mang đi cầm cố tại Bình Dương.

Qua điều tra, bước đầu cảnh sát xác định ông C. làm nhân viên bảo vệ tại chung cư Screc Tower. Được người dân giao chìa khóa để sắp xếp xe, ông C. mang đi cầm cố lấy 400 triệu đồng.

Hiện ông C. đi đâu chưa rõ. Cảnh sát kêu gọi người này ra trình diện để phối hợp điều tra.

 

Truy tìm nghi phạm còn lại liên quan đến vụ cầm 5 chiếc xe hơi của dân chung cư ở TP.HCM

Truy tìm nghi phạm còn lại liên quan đến vụ cầm 5 chiếc xe hơi của dân chung cư ở TP.HCM

Một đối tượng đã bị bắt, hiện công an đang yêu cầu đối tượng còn lại ra đầu thú.

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