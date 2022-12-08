Đà Lạt: Một người mất tích nhiều ngày liền, thi thể được người dân tìm thấy khi đang tập thể dục gần hồ Xuân Hương

Tin nóng 08/12/2022 15:36

Khi đang đi tập thể dục, người dân phát hiện thi thể một người nổi trên hồ Xuân Hương, tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo Báo Thanh Niên, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vớt thi thể nam nạn nhân ở hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể nam thanh niên nổi gần cầu chữ Y, phạm vi hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) liền báo cho chính quyền địa phương.

Đà Lạt: Một người mất tích nhiều ngày liền, thi thể được người dân tìm thấy khi đang tập thể dục gần hồ Xuân Hương - Ảnh 1

Người dân tụ tập xem với thi thể nam thanh niên trên hồ Xuân Hương. Ảnh: Thanh Niên

Nhận được tin báo, Công an P.1, TP.Đà Lạt cùng các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt tiếp cận hiện trường và vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Qua xác minh, người tử vong là T.H.V.M (38 tuổi, ngụ đường Khe Sanh, P.10, TP. Đà Lạt).

Cùng đăng tải trên Tiền Phong, hay tin có thi thể nổi trên hồ Xuân Hương, các thành viên trong một gia đình cư ngụ ở TP Đà Lạt tìm đến nhận dạng và đau đớn phát hiện đó là người thân của mình.

Đà Lạt: Một người mất tích nhiều ngày liền, thi thể được người dân tìm thấy khi đang tập thể dục gần hồ Xuân Hương - Ảnh 2

Khu vực phát hiện thi thể ông M. Ảnh: Tiền Phong

Qua trích xuất camera cho thấy ông M. rời nhà từ ngày 5/12 và không thấy quay về. Đến sáng nay, nhận được tin phát hiện thi thể nổi trên hồ Xuân Hương, người thân của ông M. linh cảm có chuyện chẳng lành, vội chạy đến nhận dạng nạn nhân.

Cơ quan chức năng đã chuyển thi thể ông M. đến nhà xác bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

 

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