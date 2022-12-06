Khi tìm đến địa điểm em gái đang ăn tối, anh trai bị bạn của em gái phản ứng dẫn đến mâu thuẫn và đâm tử vong.

Theo Báo Tiền Phong, sáng 6/12, thông tin từ Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ giết người, khiến một thanh niên tử vong.

Công an huyện Cư M'gar đang phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Hiện trường vụ án. Ảnh: VietNamNet

Nạn nhân được xác định là anh L.H.D. (SN 2003, trú xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 5/12, anh D. cùng hai người bạn ra khu vực đường Nguyễn Du (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar) ăn tối. Tại đây, anh D. thấy em gái họ của mình đi cùng với Lê Công Tuấn (SN 2004, trú tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar).

Lúc này, anh D. lại nói em gái họ của mình đi về thì xảy ra mâu thuẫn với Tuấn. Anh D. bị Tuấn dùng dao đâm trúng tay. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó nhưng không qua khỏi.

Đăng tải trên Báo VietNamNet, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Tuấn được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú. Hiện trường vụ án được công an niêm phong để xác minh, thu thập thông tin.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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