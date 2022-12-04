Vào thời điểm trên, hàng trăm khán giả ngồi xem chương trình nghệ thuật bỗng giàn đèn đổ sập xuống phía họ.

Theo Báo Công an, vụ việc làm 6 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tới sáng 4/12, 4 người đã được xuất viện, hiện còn 2 người bị nặng đang được cấp cứu theo dõi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân giàn đèn sân khấu trong công viên đổ sập đè nhiều người đang ngồi xem.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ tối 3-12 hàng trăm người đang ngồi xem chương trình ca nhạc tại công viên nhạc nước ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo tìm hiểu, công viên nhạc nước này vừa được khai trương hôm thứ 6 ngày 2-12 nhưng chỉ được một ngày sau thì xảy ra sự cố nói trên. Sự kiện này trước đó đã được cấp phép để hoạt động.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Theo diễn biến vụ việc được một người dân quay lại, thời điểm này trời có gió, nhiều người đang ngồi dưới sân khấu xem tiết mục biểu diễn Tôn Ngộ Không thì bất ngờ giàn đèn đổ về phía khán giả.

Cũng theo Báo VietNamNet, hiện các cơ quan chức năng của TP Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Một số hình ảnh từ clip người dân ghi lại cho thấy nhiều người bị thương. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang thống kê số người gặp nạn sau sự cố này.

Nguyên nhân ban đầu việc con gái ra tay dã man sát hại cha ruột tử vong ở Điện Biên Hai cha con đã có mâu thuẫn xảy ra trước đó, đến sáng sáng 2/12, con gái ruột được cho là đã ra tay dã man khiến người bố tử vong trong trạng thái không nguyên vẹn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-hang-tram-nguoi-gap-nan-khi-dang-xem-chuong-trinh-bieu-dien-do-gian-den-san-khau-do-sap-xuong-ben-duoi-531383.html