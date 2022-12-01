Họ cùng bị cáo buộc phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các quyết định tố tụng đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Theo Zing, ba bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, cấm đi khởi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam).

Kết luận điều tra thể hiện khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Trước đó, ngày 29/11, VKSND TP.HCM lần thứ hai trả hồ sơ vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) để điều tra bổ sung để làm rõ vai trò đồng phạm của một số cá nhân liên quan vụ án.

Tại các buổi livestream, bà Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của một số người.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin mà bà đã phát ngôn về các cá nhân trên là do bà đọc trên mạng Internet, báo chí và nằm mơ... chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ.

Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Mai Nhi. Ảnh: CAND

Cũng theo VnExpress, hồi tháng trước, sau khi tiếp nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ án từ Công an TP HCM, VKS đã bác đơn của anh Nguyễn Quang Tuấn (30 tuổi, con trai bà Hằng) về việc xin đặt 10 tỷ đồng để bảo lĩnh mẹ được tại ngoại.

Bà Nguyễn Phương Hằng là vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "Lò Vôi"), có quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus. Hồi tháng 3, bà bị bắt với cáo buộc lợi dụng sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi livestream trên YouTube, Facebook, TikTok nói nhiều nội dung sai sự thật, sử dụng ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan.

Ngoài ra, bà Phương Hằng phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Tại địa bàn Bình Dương, bà Hằng cũng có nhiều hành vi tương tự đối với một số nghệ sĩ, cá nhân khác. Vụ án này đã được nhập vào vụ án ở TP HCM để giải quyết triệt để.