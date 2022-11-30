Tại cơ quan công an, hung thủ Hoàng Ngọc Chiến (Hà Nội) có những lời khai đầu tiên tiết lộ hành vi rúng động.

Theo Báo Người Lao Động trước đó ngày 25-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Chiến về hành vi giết người.

Nghi phạm ra tay dã man với một người phụ nữ tên H. (SN 1970) bán hàng nước ở vỉa hè khu vực số nhà 406, phố Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ). Sau khi gây án đã vứt con dao cạnh chậu cây cảnh gần sát đó rồi tẩu thoát.

Nghi phạm Chiến khai báo với cảnh sát. Ảnh: VnExpress

Tại cơ quan công an, Chiến khai khai đã dùng dao đâm nạn nhân H., do Chiến nghi ngờ vào năm 2017, bà H. chỉ đạo cháu của mình đập cửa kính nhà Chiến (khi đó nhà Chiến vẫn ở ngõ 29 phố Thụy Khuê, Tây Hồ).

Qua rà soát, cảnh sát thu giữ được một số hình ảnh camera ghi lại diễn biến vụ án, hình ảnh nghi phạm và thông tin xe ôm mà hung thủ thuê chở đi gây án.

Theo VnExpress, đáng chú ý, sau khi gây ra vụ án, gia đình Chiến cung cấp bị can có tiền sử bệnh tâm thần, trước đây đã được điều trị tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Hà Nội).

Một lãnh đạo UBND phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ cũng tiết lộ trên Infonet: “Nghi phạm trước đây từng sinh sống trên địa bàn phường nhưng sau đó không biết chuyển đi đâu. Chiến cũng được tình nghi là bị tâm thần”.

Hiện công an đang tiếp tục xử lý vụ việc.

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