Nhiều người dân nghi ngờ chuyện chẳng lành đã qua thăm hỏi nhưng bắt gặp cảnh tượng đau lòng.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong, một số nữ trang, tiền và tài sản khác bị mất.

Trưa 26/11, lực lượng CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra truy xét vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở khu vực cầu Mồng Gà thuộc ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc, Long An.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 17h chiều 25/11, người dân gần quán cà phê do chị Huỳnh Hồng D. (44 tuổi, ngụ Cà Mau, sống một mình) làm chủ, có dấu hiệu bất thường khi một thanh niên chạy xe máy đeo khẩu trang kín mặt rời khỏi tiệm nhanh chóng. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nhiều người đi sang và lên tiếng gọi nhưng bên trong yên lặng.

Cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tiền Phong

Một người dân bán quán nước giải khát gần đó bước vào bên trong phát hiện cảnh tượng hãi hùng, chị D. nằm tử vong dưới nền gạch thi thể đầy máu, người này truy hô và báo công an sự việc.

Qua khám nghiệm, nạn nhân bị đâm khá nhiều nhát dao vào vùng ngực, bụng và trên đầu bị vật cứng đập chấn thương vùng não. Do mất nhiều máu, chị D. đã tử vong.

Thông tin từ Báo Tiền Phong cũng cho hay, qua trích xuất camera an ninh cho thấy, khoảng 12h cùng ngày, một thanh niên là đối tượng tình nghi đi xe máy vào quán uống cà phê. Gần 3h sau, thanh niên này mới rời đi. Sau đó, người dân phát hiện bà D đã tử vong.

Gia đình nạn nhân cho biết, bà D sống một mình và kinh doanh quán cà phê, nước giải khát ở địa chỉ trên. Bình thường người phụ nữ này hay đeo nhiều vòng vàng. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện vụ việc, số trang sức bà D đeo trên người cùng nhiều tài sản trong nhà với gần 20 cây vàng và tiền mặt đã không còn.

Hiện lực lượng điều tra đang khẩn trương truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-tai-long-an-nu-chu-quan-ca-phe-bat-dong-trong-vung-mau-nghi-cuop-20-cay-vang-529085.html