Xót xa: Trong cùng một ngày, 2 người đàn ông thất thần, đau đớn chứng kiến người thân gặp nạn, nghẹn khóc không thành lời

Tin nóng 27/11/2022 08:47

Hai vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong cùng một ngày tại Huế và Phú Yên khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, vụ tai nạn vô cùng đau lòng xảy ra ở Thừa Thiên - Huế khiến một thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày (26.11), chị Ngô Thị Thanh H. (33 tuổi, trú P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe máy BS 75G1 - 304.19 chở theo 2 con gái (đang học lớp 2) về nhà ngoại trên P.Xuân Phú (TP.Huế).

Khi đến khu vực vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng giao Võ Nguyên Giáp (TP.Huế), xe máy của chị H. xảy ra va chạm với xe tải BS 75H - 005.21 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chị H. cùng 2 con nhỏ bị cuốn vào gầm xe tải.

Xót xa: Trong cùng một ngày, 2 người đàn ông thất thần, đau đớn chứng kiến người thân gặp nạn, nghẹn khóc không thành lời - Ảnh 1
Tai nạn thương tâm của thai phụ và hai con nhỏ tại Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Người Lao Động

Hậu quả cả 3 mẹ con tử vong. Thương tâm hơn khi thời điểm gặp nạn, chị H. đang mang bầu đứa con trai 7 tháng tuổi. Tại hiện trường, cháu bé đang trong thai kỳ cũng không qua khỏi.

Xót xa: Trong cùng một ngày, 2 người đàn ông thất thần, đau đớn chứng kiến người thân gặp nạn, nghẹn khóc không thành lời - Ảnh 2
Người thân đau xót nghe tin người thân gặp nạn. Ảnh: VietNamNet

Thông tin từ Báo Dân Trí cũng cho hay, khoảng 15h30 cùng ngày 26/11, ông Phan Trần Vạn Huy - Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) xác nhận trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu), xảy ra vụ tai nạn thương tâm do xe ô tô tải do THD (35 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam va chạm lùi khiến 3 mẹ con t.ử vo.ng.

Xót xa: Trong cùng một ngày, 2 người đàn ông thất thần, đau đớn chứng kiến người thân gặp nạn, nghẹn khóc không thành lời - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn, người thân khóc gọi tên tên con trong vô vọng. Ảnh: VietNamNet

Kiểm tra giấy tờ tùy thân, bước đầu xác định nạn nhân là 3 mẹ con trú xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Người mẹ 41 tuổi, hai con 17 tuổi và 6 tuổi. Các cơ quan chức năng ngay lập tức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ TNGT.

Bước đầu xác định vụ va chạm có dấu hiệu va chạm xảy ra trong điểm mù của lái xe tải, công an hiện kiểm tra thêm nồng độ cồn, ma túy của hai tài xế lái xe.

Xót xa: Trong cùng một ngày, 2 người đàn ông thất thần, đau đớn chứng kiến người thân gặp nạn, nghẹn khóc không thành lời - Ảnh 4
Tai nạn thương tâm tại Phú Yên. Ảnh: VTV

Chứng kiến vụ tai nạn trong cùng một ngày, cộng đồng mạng xót xa hình ảnh hai người đàn ông là chồng, cha của nạn nhân đau đớn, ngã quỵ xuống nền đất. Nghe tin vợ con qua đời, hai anh gục ngã, thất thần không nén nổi nỗi đau. Miệng lẩm bẩm: “Con ơi, Vợ ơi”, anh đã không bảo vệ được 3 mẹ con, anh xin lỗi… người đàn ông ngã quỵ xuống đầy thương tâm.

Thời điểm xảy ra tai nạn tại Phú Yên, trời mưa nên không có ai ra giúp đỡ kịp, chỉ khi tài xế phát giác, chạy xuống và hô hoán mọi người mới biết.

Chỉ trong một ngày đã có 2 vụ tai nạn thương tâm xảy ra khiến nhiều người nén nỗi đau, mong gia đình vượt qua, vì cộng đồng và vì cuộc sống ở phía trước!

Nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 6 người không qua khỏi tại Huế và Phú Yên: Có dấu hiệu va chạm trong điểm mù của lái xe tải

Nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 6 người không qua khỏi tại Huế và Phú Yên: Có dấu hiệu va chạm trong điểm mù của lái xe tải

2 vụ tai nạn xảy ra khiến nhiều người không khỏi xót xa, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu đang được xác định là xảy ra trong điểm mù của lái xe tải.

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