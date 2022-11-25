Một người phụ nữ bị đâm gục tại vỉa hè, bất động giữa vũng máu đang được điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin từ Zing News, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết nạn nhân đã tử vong.

Ngày 25/11, mạng xã hội chia sẻ thông tin vụ một người phụ nữ bị đâm tử vong trước cửa số nhà 406 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing News

Theo hình ảnh từ clip ghi lại, người phụ nữ bị đâm gục, nằm bất tỉnh trên vũng máu.

Khoảng 15h, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cũng xác nhận vụ việc vừa xảy ra vụ án mạng trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ.

Thông tin từ Báo Lao Động cung cấp cho biết thêm, “sau khi gây án đối tượng để dao lại rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân đã không qua khỏi. Hiện công an đang khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết.

Hung khí gây án bị bỏ lại. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chủ tịch quận Tây Hồ cho biết thêm, nạn nhân là phụ nữ trung tuổi. Cơ quan công an đang xác định đối tượng gây án và điều tra vụ việc.

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