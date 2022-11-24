Công an hiện đã xác minh và làm rõ được nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng lớn tuổi tại Bắc Giang.

Theo thông tin từ Báo Sài Gòn Giải Phóng, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ được vụ việc vợ chồng ông bà H.H.B. (65 tuổi), N.T.T. (66 tuổi) tử vong tại nhà riêng ở thôn Bãi Bằng, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, khám nghiệm hiện trường và thông tin thu thập được, cơ quan điều tra nhận định, trước khi thắt cổ tự vẫn bằng dây thừng, ông B. đã dùng dao sát hại vợ.

Trước khi tử vong, bà T. từng công tác tại Trường THCS xã Minh Đức, làm Tổng phụ trách Đội và dạy môn âm nhạc. Trong khi ông B. là cán bộ, trước khi tử vong là Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi thôn Bãi Bằng. Vợ chồng ông B. có 2 người con trai khá thành đạt và đều đã có gia đình nhưng không sống chung với ba mẹ.

Khu vực nhà của vợ chồng ông B. ở thôn Bãi Bằng, xã Minh Đức. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động trước đó, tối ngày 22-11, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo về việc tại gia đình ông H.H.B. (SN 1957, trú tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên) phát hiện ông B. cùng vợ là bà N.T.T (SN 1956) tử vong ở trong nhà. Theo đó, ông B. tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà, bà N. tử vong trên giường, cơ thể có nhiều dấu vết thương tích và thi thể đã bắt đầu phân huỷ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang cùng lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm, điều tra xác định nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng ông B.. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dao có dấu vết nghi máu.

Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 20-11, người thân kiểm tra camera an ninh tại nhà phát hiện vợ chồng ông B. vẫn ở nhà. Sau đó, ông B. tắt camera an ninh ở trong nhà, tắt máy điện thoại, ngắt liên lạc với gia đình.

Theo các nhà chức trách, tại thời điểm phát hiện vợ chồng ông B. tử vong bất thường, cửa tại cổng và cửa nhà ông B. vẫn khóa.

Sau khi làm rõ nguyên nhân, những người con vẫn đau xót về cái chết thương tâm của cả cha và mẹ.

Hàn Quốc: Rúng động bé gái mất tích 3 năm được tìm thấy trong hộp kim chi để trong nhà Bé gái qua đời chưa rõ nguyên nhân, nhưng thi thể của cháu bé sau đó được tìm thấy trong hũ đựng kim chi của gia đình. Người mẹ thừa nhận cô và chồng đã giấu thi thể con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-lam-ro-nguyen-nhan-2-vo-chong-lon-tuoi-tu-vong-trong-can-nha-khoa-kin-o-bac-giang-528338.html