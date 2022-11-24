Va chạm với xe ô tô lưu thông cùng chiều, nữ công nhân không may bị xe cán tử vong trên đường đi làm.

Theo thông tin từ Zing News, trên đường đến công ty làm việc, nữ công nhân va chạm với ôtô trên quốc lộ 1, đoạn huyện Châu Thành (Tiền Giang), tử vong tại chỗ.

Khoảng 6h20 ngày 24/11, người phụ nữ 46 tuổi, lái xe máy mang biển số 63B4-451.30 trên quốc lộ 1, hướng miền Tây đi TP.HCM.

Đến khu vực ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (Tiền Giang), người này va chạm với xe đưa rước công nhân mang biển số 70B-011.52 lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing News

Cú va chạm khiến người phụ nữ té xuống đường, tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là bà T.T.K.L. (46 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang).

“Bà L. đang trên đường đến một công ty trên địa bàn làm việc thì không may gặp nạn”, một nhân chứng nói.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Công an tỉnh Tiền Giang đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nữ công nhân đang trên đường đi làm tử vong tại chỗ.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9-11, xe container 62C-148.50 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Long An đi TP.HCM.

Khi lưu thông trên cầu Bến Lức thì vượt một xe cùng chiều khác. Do tài xế thiếu quan sát đã va chạm với xe máy 52P6-7930 của nữ công nhân (khoảng 30 tuổi) trên đường đi làm.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã văng xuống đường và bị bánh sau xe container cán qua người tử vong tại chỗ. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Lức bị ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn.

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