Bắc Giang: Rúng động chồng truy sát, chém vợ tử vong trên đường giữa đêm

Tin nóng 22/11/2022 09:09

Trong đêm, người vợ bị người chồng truy đuổi, sát hại trên đường khiến người vợ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Báo Zing News, nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đêm qua, tại địa bàn xã Thượng Lan, huyện Việt Yên xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là sau khi xảy ra mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ đi môtô bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Tuy nhiên, trên đường di chuyển, người vợ đã bị người chồng dùng môtô khác đuổi theo, chém nhiều nhát vào người khiến người phụ nữ tử vong.

Bắc Giang: Rúng động chồng truy sát, chém vợ tử vong trên đường giữa đêm - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: VOV

Trước đó, đoạn clip do camera an ninh ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 2 xe truy đuổi nhau với tốc độ cao. Trước khi bị truy sát, người phụ nữ đã liên tục kêu cứu nhưng lúc này đêm khuya, đường vắng nên không có ai can thiệp.

Thông tin từ Báo VOV cũng cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Việt Yên đã triệu tập người chồng để đấu tranh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện, cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định./.

 

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Từ khóa:   Bắc Giang mâu thuẫn gia đình

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