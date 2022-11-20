An Giang: Mâu thuẫn trong đám giỗ, người đàn ông dùng ly thủy tinh đập đầu, đấm đá vào người phụ nữ gây thương tích nặng

Tin nóng 20/11/2022 15:10

Sau khi gây thương tích nặng cho nạn nhân, người đàn ông này bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 20.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn (An Giang) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Quang Vinh (37 tuổi, ngụ xã Định Thành, H.Thoại Sơn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vinh là người đã đánh một phụ nữ 57 tuổi với nhiều vết thương nặng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 28.2, Vinh và bà L.T.H (57 tuổi, ngụ cùng địa phương) cùng dự đám giỗ tại nhà một người quen. Một lúc sau, bà H. ra về và đi ngang bàn tiệc Vinh đang ngồi.

Lúc này, mâu thuẫn xảy ra, Vinh chửi bà H. rồi cầm ly thủy tinh trên bàn nhào tới đập mạnh vào đầu bà. Chưa dừng lại, Vinh dùng tay, chân đấm đá vào người bà H. Sau khi gây thương tích nặng cho nạn nhân, Vinh bỏ trốn khỏi hiện trường.

An Giang: Mâu thuẫn trong đám giỗ, người đàn ông dùng ly thủy tinh đập đầu, đấm đá vào người phụ nữ gây thương tích nặng - Ảnh 1
Người đàn ông bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi thụ lý vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Vinh về hành cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 11.5, Vinh bị Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn ra quyết định truy nã.

Trước đó, nhiều phụ nữ bị hành hung vì những lí do bất đồng. Theo thông tin từ Báo Lao Động, cuối tháng 5/2022, trên Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 3 phút do camera hành trình của ôtô ghi lại cảnh xô xát giữa người phụ nữ và nhóm người, trong đó có 2 nam giới.

Theo điều tra, ngày 30.5, tại trước số nhà 68 ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, trong khi điều khiển xe đạp điện, chị Vũ Thị H đã va chạm với xe ôtô do chị Lê Thị Hoàng T điều khiển. Lập tức, giữa 2 người xảy ra cãi vã.

Thay vì can ngăn, chồng của H. lại qua tiếng lại với chị T, rồi tát 2 cái vào vùng đầu và đạp vào bụng người phụ nữ lái ôtô. Sơn cùng nhào vào tát chị T.

Toàn bộ sự việc đã được camera ở khu vực ghi lại, và đã được Công an quận Thanh Xuân lưu giữ, phục vụ công tác điều tra. Nhiều người tỏ ra bức xúc và nêu ý kiến cần xử lý nghiêm hành vi đánh phụ nữ của người đàn ông.

 

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Từ khóa:   hành hung đánh phụ nữ An Giang

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