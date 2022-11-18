Cao Bằng: Phát hiện bộ xương người dưới hang sâu, chưa rõ danh tính, nguyên nhân tử vong của thi thể

Tin nóng 18/11/2022 16:41

Người dân địa phương đã phát hiện bộ xương, nhiều phần xương khác lẫn vào các phần xương động vật chứa trong các bao tải nằm ở trong hang.

Theo thông tin từ Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18-11, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Cao Bằng vẫn đang tích cực điều tra, khám nghiệm để làm rõ bộ vụ xương người được phát hiện tại xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình. Vị trí phát hiện trong hang sâu thuộc khu vực đồi núi đá Gòi Hẩu thuộc xóm Phai Khắt.

Trước đó, ngày 16-11, người dân địa phương đã phát hiện bộ xương và báo chính quyền địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã và chính quyền xã Tam Kim lập tức tới khu vực hiện trường để xác định lối vào miệng hang.

Cao Bằng: Phát hiện bộ xương người dưới hang sâu, chưa rõ danh tính, nguyên nhân tử vong của thi thể - Ảnh 1
Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng rất vất vả để tiếp cận bộ xương dưới hang núi sâu. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Tuy nhiên, do hang này ở khu vực núi sâu, hiểm trở, cộng với việc không có dụng cụ, phương tiện bảo hộ, bảo hiểm nên lực lượng chức năng sau đó cần phải nhờ đến sự phối hợp, hỗ trợ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh với trang, thiết bị chuyên dụng mới có thể tiếp cận được khu vực phía bên trong hang.

Việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn do địa hình hiểm trở, phức tạp.

Cao Bằng: Phát hiện bộ xương người dưới hang sâu, chưa rõ danh tính, nguyên nhân tử vong của thi thể - Ảnh 2

Bên trong hang đá rất sâu, hiểm trở. Ảnh: Dân Việt

Tiếp cận hiện trường, Công an đã phát hiện 1 hộp sọ nghi là của người cùng nhiều phần xương khác lẫn vào các phần xương động vật chứa trong các bao tải nằm ở trong hang. Bộ xương đang trong quá trình mục nát, một số bộ phận đã bị mục nát hoàn toàn.

Thông tin từ Báo Dân Việt cho hay, lực lượng chức năng đã giữ một phần răng của bộ xương để phục vụ công tác giám định và hoàn tất các thủ tục có liên quan. Các bộ phận khác của thi thể được bàn giao cho chính quyền địa phương mai táng theo phong tục.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.

 

Nạn nhân vụ nổ khí gas ở Bình Dương: Thương tích nặng lên đến 80%, tình trạng nguy kịch

Nạn nhân vụ nổ khí gas ở Bình Dương: Thương tích nặng lên đến 80%, tình trạng nguy kịch

Vụ nổ khí gas tại Bình Dương khiến cô gái trẻ bị bỏng nặng, nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch phải thở oxy.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Bằng xương người dưới hang sâu xương người

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 41 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào