Người dân địa phương đã phát hiện bộ xương, nhiều phần xương khác lẫn vào các phần xương động vật chứa trong các bao tải nằm ở trong hang.

Theo thông tin từ Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18-11, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Cao Bằng vẫn đang tích cực điều tra, khám nghiệm để làm rõ bộ vụ xương người được phát hiện tại xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình. Vị trí phát hiện trong hang sâu thuộc khu vực đồi núi đá Gòi Hẩu thuộc xóm Phai Khắt.

Trước đó, ngày 16-11, người dân địa phương đã phát hiện bộ xương và báo chính quyền địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã và chính quyền xã Tam Kim lập tức tới khu vực hiện trường để xác định lối vào miệng hang.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng rất vất vả để tiếp cận bộ xương dưới hang núi sâu. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Tuy nhiên, do hang này ở khu vực núi sâu, hiểm trở, cộng với việc không có dụng cụ, phương tiện bảo hộ, bảo hiểm nên lực lượng chức năng sau đó cần phải nhờ đến sự phối hợp, hỗ trợ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh với trang, thiết bị chuyên dụng mới có thể tiếp cận được khu vực phía bên trong hang.

Việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn do địa hình hiểm trở, phức tạp.

Bên trong hang đá rất sâu, hiểm trở. Ảnh: Dân Việt

Tiếp cận hiện trường, Công an đã phát hiện 1 hộp sọ nghi là của người cùng nhiều phần xương khác lẫn vào các phần xương động vật chứa trong các bao tải nằm ở trong hang. Bộ xương đang trong quá trình mục nát, một số bộ phận đã bị mục nát hoàn toàn.

Thông tin từ Báo Dân Việt cho hay, lực lượng chức năng đã giữ một phần răng của bộ xương để phục vụ công tác giám định và hoàn tất các thủ tục có liên quan. Các bộ phận khác của thi thể được bàn giao cho chính quyền địa phương mai táng theo phong tục.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.

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