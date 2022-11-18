Sau khi ăn uống, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, liên tiếp sau đó, người dân nghe tiếng la hét của vụ ẩu đả kinh hoàng dẫn đến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 18/11, xác nhận của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ ẩu đả của một nhóm khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h khuya 17-11, một nhóm thanh niên sau khi nhậu xong thì xảy ra mâu thuẫn, cầm hung khí lao vào ẩu đả trong một con hẻm trên đường số 6, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức.

Người dân ở đường số 6, phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức liên tục nghe tiếng ồn ào. Họ thấy nhóm thanh niên ẩu đả, rượt đuổi nhau sau khi ăn nhậu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau đó, người dân phát hiện một thanh niên gục chết trên đường cạnh một xe gắn máy và một thanh niên bị thương nặng trong một dãy trọ cách đó vài trăm mét. Người bị thương ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Công an xác định, vụ án mạng khiến một người chết và một người bị thương do mâu thuẫn. Ảnh: VietNamNet

Công an xác định, nạn nhân tử vong là Phạm Văn H (26 tuổi, quê Quảng Bình), trên cơ thể có nhiều thương tích do bị đâm.

Người bị thương là Phạm Tiến D (26 tuổi, cùng quê Quảng Bình).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng các đơn vị có mặt khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời các trinh sát cũng đang truy xét hung thủ gây án. Được biết người này đã bỏ trốn sau khi gây ra vụ việc.

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