Vụ tai nạn giữa 2 xe môtô đều khiến 2 người không qua khỏi. Được biết, cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thông tin từ Báo Lao Động cho hay, Ông V.X.Th (48 tuổi, quê Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình; sống ở thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn) điều khiển xe môtô biển số 73V1-5677, đến địa điểm trên thì va chạm với xe môtô biển số 74F1-7477 do bà V.T.G (48 tuổi, trú tại đội 5, Phan Hiền, Vĩnh Sơn) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Công lý

Đây là tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, vụ va chạm khiến 2 lái xe cùng sinh năm 1974 đều thiệt mạng. Được biết, ông Th. làm công nhân, còn bà G. làm nghề buôn bán gà ở chợ, cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn. Vụ việc xảy ra, nhiều người dân đến theo dõi hiện trường vụ tai nạn, giúp đỡ nạn nhân lúc ban đầu.

Theo thông tin từ Báo Công lý, ngay khi nhận được điện báo, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã đến hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

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