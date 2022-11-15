Trong giây phút tử thần, lực lượng cảnh sát đã cứu nạn thành công người phụ nữ nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Theo Báo Tiền Phong, thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 14/11, Trung tâm 114 Công an TP Hà Nội nhận tin báo có người nhảy cầu tự tử tại đầu Cầu Chương Dương, địa phận quận Long Biên. Nạn nhân để lại trên cầu 1 chiếc xe đạp, 1 chiếc điện thoại và 1 đôi dép.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Long Biên và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông thuộc Phòng PC07 Hà Nội nhanh chóng được điều động xuống hiện trường cứu nạn.

Hai cán bộ nhảy xuống sông cứu người. Ảnh: Tiền Phong

Lúc này, lực lượng cứu hộ dùng các thiết bị rà quét trên mặt sông để tìm kiếm nạn nhân. Khi thấy nạn nhân đang nhấp nhô trên mặt nước, cách vị trí nhảy cầu Chương Dương khoảng 300 mét, 2 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã tiếp cận đối tượng có dấu hiệu bất tỉnh, đang chìm dần.

Theo thông tin từ Báo An ninh thủ đô, trong phút giây sinh tử, 2 CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH đã mặc áo phao, nhảy xuống sông Hồng bất chấp nguy hiểm. Ngay sau đó, hai cán bộ, chiến sĩ dùng hết sức dìu kéo nạn nhân về phía ca nô cứu hộ, khẩn trương hô hấp nhân tạo ép ngực, cứu sống nạn nhân.

Lực lượng chức năng đưa người phụ nữ vào bờ an toàn. Ảnh: ZingNews

Sau đó, lực lượng cứu hộ dùng xe cứu thương của đơn vị đưa nạn nhân vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đồng thời liên hệ người nhà bệnh nhân đến tiếp nhận người thân. Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.N. (sinh năm 1991, ở Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội).

Hiện nạn nhân tỉnh táo và được người nhà chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để tiện chăm sóc.

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