Bên vệ đường, người dân phát hiện cô gái nằm bất động, phát hiện đã tử vong nghi ngờ do vụ va chạm cực mạnh.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, thông tin ban đầu cho biết, sáng sớm cùng ngày, người dân đi xe đạp trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu Bình Lợi đến cầu vượt Linh Xuân. Khi đến gần giao lộ Phạm Văn Đồng với đường số 37 (thuộc P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM), người dân bất ngờ phát hiện 1 cô gái trẻ nằm bất động trên vỉa hè. Đến kiểm tra, thấy cô gái đã tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Tại hiện trường, cô gái nằm cách xa chiếc xe, chiếc xe cũng hư hỏng nặng, bể nát toàn bộ phần đầu.

Theo thông tin từ Báo Công an, danh tính nạn nhân được xác định là chị H.T (29 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, Bình Dương).

Công an làm rõ vụ việc. Ảnh: Công an

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe máy BS 60C1-194.90 cách vị trí cô gái khoảng 10 mét, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Gần đó, 1 cột biển báo giao thông bị nghiêng sắp đổ. Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Thi thể cô gái trẻ tử vong sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

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