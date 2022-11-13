Mâu thuẫn xâm lấn đất trồng cây, nam thanh niên gây án mạng kinh hoàng khiến hàng xóm không qua khỏi

Tin nóng 13/11/2022 08:38

Hàng xóm chặt cây và đổ vào nhà, nam thanh niên này đã ra tay dã man khiến người này không qua khỏi.

Vụ án kinh hoàng xảy ra tại Quảng Ninh. Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho hay, do hàng xóm chặt cây làm đổ vào nhà mình từ tháng trước, Đỗ Thanh Quân (29 tuổi, trú phường Trà Cổ, TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã tức giận dùng dao chém chết ông này.

Vào khoảng 12h30 ngày 12/11, tại ngõ 46 thuộc tổ 15, khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng trên.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Để (55 tuổi, trú khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái), bị nghi phạm Đỗ Thanh Quân (29 tuổi, hàng xóm gần nhà) dùng dao chém.

Mâu thuẫn xâm lấn đất trồng cây, nam thanh niên gây án mạng kinh hoàng khiến hàng xóm không qua khỏi - Ảnh 1
Địa điểm xảy ra án mạng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, sau khi gây án, Quân phủ chăn lên xác nạn nhân rồi bình tĩnh đến cơ quan chức năng tự thú.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng Quân khai nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến án mạng là cách đây hơn 1 tháng, ông Để đã chặt cây đổ vào nhà Quân.

Cơ quan chức năng TP Móng Cái đã tiến hành tạm giữ Đỗ Thanh Quân, đồng thời tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

 

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Từ khóa:   Quảng Ninh tai nạn mâu thuẫn

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