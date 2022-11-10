Lời khai của người cha trong vụ thiếu nữ 17 tuổi bị đánh dã man ở Tiền Giang

Tin nóng 10/11/2022 20:01

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã mời người này lên làm việc.

Bước đầu, tại cơ quan công an, ông T.T.Q. (54 tuổi, ở thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo thông tin từ Zing News, ông Q. trình bày khuya 5/11, ông và con gái T.N.T. (17 tuổi) ở nhà, thì xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là con gái xin đi chơi về muộn. Ông Q. trong lúc tức giận đã dùng tay đánh vào mặt và dùng chân đá nhiều cái vào người con gái.

Lời khai của người cha trong vụ thiếu nữ 17 tuổi bị đánh dã man ở Tiền Giang - Ảnh 1

Camera của gia đình ghi lại sự việc. Ảnh: Dân Trí

Ông Q. thừa nhận hành vi xảy ra trong lúc nóng giận, ông cho hay, T. đi chơi quá 23h mới về khiến cả gia đình lo lắng. Người đàn ông này cũng chấp nhận quy định xử phạt theo pháp luật.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Dân Trí, vài ngày trước, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip khoảng 90 giây ghi lại cảnh thiếu nữ bị người đàn ông tát liên tiếp vào mặt. Người đàn ông này còn dùng chân đá nhiều cái vào người thiếu nữ.

Khi bị cha đánh, cô gái ôm đầu khóc van xin. Người đàn ông chỉ dừng lại khi có người thứ 3 can thiệp. Vụ việc đã khiến người xem phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông trong clip.

Thiếu nữ 17 tuổi bị cha đánh đập dẫn đến bị sưng bầm vùng mắt và má trái. Gia đình đã đưa thiếu nữ đi khám và điều trị, hiện không có vấn đề gì nghiêm trọng. 

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Q. - quyết tâm phòng, chống bạo lực trong gia đình.

Vụ thiếu nữ 17 tuổi bị cha đánh bầm tím ở Tiền Giang: Công an vào cuộc điều tra

Vụ thiếu nữ 17 tuổi bị cha đánh bầm tím ở Tiền Giang: Công an vào cuộc điều tra

Đoạn clip khoảng 90 giây ghi lại cảnh thiếu nữ bị người đàn ông tát liên tiếp vào mặt đã gây xôn xao dư luận.

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Từ khóa:   Tiền Giang cha đánh con bạo lực gia đình

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