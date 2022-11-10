Đoạn clip khoảng 90 giây ghi lại cảnh thiếu nữ bị người đàn ông tát liên tiếp vào mặt đã gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ Zing News, công an sau đó đã vào cuộc điều tra. Cụ thể, ngày 10/11, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết đã mời làm việc với ông T.T.Q. (54 tuổi, ở thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè) làm rõ về hành vi đánh đập, gây thương tích cho con gái.

Cụ thể trong lúc tức giận, người này đã dùng tay đánh vào mặt và dùng chân đá nhiều cái vào người con gái. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận bộ hành vi.

Cảnh cô gái bị cha đánh dã man. Ảnh: Zing News

Người này cũng trình bày nguyên nhân là con gái xin đi chơi nhưng về muộn, không kiềm chế được nên ông đã ra tay với người con gái. Camera sau đó ghi lại toàn bộ vụ việc.

Theo ghi nhận, thiếu nữ 17 tuổi có những thương tích như sưng bầm vùng mắt và má trái. Gia đình đã đưa thiếu nữ đi khám và điều trị. May mắn, vết thương ổn định và không nghiêm trọng.

Cô gái hứng chịu những cú tát đau đớn từ cha. Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, Công an huyện Cái Bè, hành vi của ông Q. vi phạm quy định tại khoản 1, điều 52, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống bạo lực gia đình. Với hành vi trên, ông Q. sẽ bị xử phạt với số tiền 5-10 triệu đồng. Được biết, đây là lần đầu tiên ông có hành vi xử sự như trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thieu-nu-17-tuoi-bi-cha-danh-bam-tim-o-tien-giang-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-523385.html