Vụ án rúng động ở Bình Thuận: Nghi phạm đâm chết người phụ nữ đã ra đầu thú tại Cần Thơ

Tin nóng 10/11/2022 19:31

Khi ra tay sát hại người phụ nữ dã man tại Bình Thuận, gã ‘chồng hờ’ đã bỏ trốn và ra đầu thú tại Cần Thơ.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, chiều 10-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang làm việc với Nguyễn Hữu Nghị (27 tuổi), nghi phạm đang đầu thú tại TP Cần Thơ, trước khi di lý về tỉnh này để phục vụ điều tra.

Cụ thể, sau khi gây án ở Bình Thuận, chiều cùng ngày, Nghị đã đến trụ sở Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ để đầu thú.

Vụ án rúng động ở Bình Thuận: Nghi phạm đâm chết người phụ nữ đã ra đầu thú tại Cần Thơ - Ảnh 1

Nguyễn Hữu Nghị ra đầu thú tại cơ quan công an - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, Nghị đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó theo thông tin từ Báo Người Lao Động, đêm 9-11, trên địa bàn thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong đã xảy ra vụ án mạng khiến chị Võ Thị Bé (23 tuổi) tử vong.

Vào thời điểm trên, chị Võ Thị Bé đi ăn tối và về nhà riêng tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong thì bất ngờ bị Nghĩa từ ngoài chạy vào dùng dao đâm nhiều nhát.

Vụ án rúng động ở Bình Thuận: Nghi phạm đâm chết người phụ nữ đã ra đầu thú tại Cần Thơ - Ảnh 2

Hiện trường vụ án. Ảnh: Người Lao Động

Sau khi gây án, Nghĩa rời bỏ khỏi hiện trường. Dù được mọi người hô hoán ứng cứu nhưng chị Bé đã không qua khỏi.

Được biết, giữa Nghĩa và chị Bé sống với nhau có 2 người con nhưng không đăng ký kết hôn. Trước khi xảy ra án mạng, giữa 2 người thường phát sinh mâu thuẫn.

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Từ khóa:   Bình Thuận án mạng sát hại vợ

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