Manh mối phát hiện ô tô tải đâm 2 thanh niên tử vong trên đèo Bảo Lộc rồi bỏ trốn

Tin nóng 10/11/2022 12:24

Vụ việc 2 thanh niên tử vong trên người có vết xe tải cán đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm dấu vết xe tải, người này đã bỏ trốn khỏi hiện trường khi tai nạn xảy ra.

Vào thời điểm trên, theo thông tin từ Báo VietNamNet, thời tiết mưa gió đã xoá đi rất nhiều dấu tích. Trong khi đó, đèo Bảo Lộc dài khoảng 10km, nằm trên quốc lộ 20, một trong những tuyến chính từ TP.HCM, Đồng Nai tới Đà Lạt. Nơi đây thường có nhiều xe cộ qua lại, khiến việc trích xuất camera tìm xe khả nghi gặp không ít trở ngại.

Theo Công an huyện Đạ Huoai, hàng chục ô tô, xe tải được đưa vào diện xác minh sau khi camera ghi hình. Trong đó, một xe tải chở hàng (loại 1,4 tấn) có 3 số cuối 222 mang biển số TP.HCM có dấu hiệu liên quan vụ tai nạn. Cảnh sát tỏa đi nhiều nơi để xác minh chiếc xe này. Yếu tố chính là tập trung manh mối chiếc xe có 3 số 222.

Manh mối phát hiện ô tô tải đâm 2 thanh niên tử vong trên đèo Bảo Lộc rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Tai nạn trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: VietNamNet

Khi đang lần mò theo manh mối, tổ công tác nhận tin quý giá, chiếc xe này do tài xế người Bình Dương cầm lái, thường chở hàng tuyến TP.HCM - Đức Trọng. Từ đó, các mũi điều tra tập trung khai thác thông tin liên quan chiếc xe trên.

Sau nhiều này lần theo dấu vết, công an phát hiện tài xế có hành trình dày đặc, liên tục chở hàng trên quốc lộ 20 và qua đèo Bảo Lộc.

Manh mối phát hiện ô tô tải đâm 2 thanh niên tử vong trên đèo Bảo Lộc rồi bỏ trốn - Ảnh 2
Phương tiện điều khiển của 2 thanh niên bị tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

“Qua xác minh, phát hiện tài xế cùng xe tải xuất hiện tại huyện Di Linh, chúng tôi đã yêu cầu về làm việc”, lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai cho hay.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, vào sáng 5.11, Công an Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương truy tìm chiếc ô tô trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn 2 thanh niên điều khiển xe máy đang xuống đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) tử vong tại chỗ. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng ô tô gây tai nạn làm 2 thanh niên tử vong đang chạy theo hướng từ TP.HCM đi TP.Đà Lạt.

Tại hiện trường, thi thể 2 nạn nhân nằm giữa đường, xe máy hư hỏng nặng, mảnh vỡ mũ bảo hiểm và các tư trang cá nhân nằm vương vãi kéo dài hàng chục mét. Dấu vết tại hiện trường có vết thắng bánh xe ô tô cán qua người 2 nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác nhận là anh Nguyễn Thắng Lợi (25 tuổi, ngụ H.Đức Huệ, Long An) và anh Trần Tấn Hà (22 tuổi, ngụ H.Thanh Hóa, Long An) đi trên xe máy BS 63B2 - 650.42 (chưa xác định người điều khiển).

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Từ khóa:   Bảo Lộc tai nạn giao thông tai nạn đèo Bảo Lộc

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