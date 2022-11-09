Trong lúc đi về nhà gần nhà mình, người phụ nữ bất ngờ bị một nam thanh niên chặn đường, dùng dao chém nhiều nhát vào đầu.

Tình trạng sức khỏe người phụ nữ sau khi bị nam thanh niên dùng rựa chém dã man rơi vào hoàn cảnh nguy kịch được đưa xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu khẩn cấp.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, bệnh nhân bị chém 5 nhát trên đầu, trong đó có 2 vết thương thấu vô trong sọ não nên bị xuất huyết nội sọ rất nặng và bị hôn mê sâu. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, bệnh viện cố gắng hết sức chữa trị, lãnh đạo Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết.

Lực lượng công an khống chế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Thanh Niên

Thời điểm trên, chia sẻ trên Báo Dân Việt, người dân cho hay, nghi phạm rất hung hăng, cầm rựa trên tay nên không ai dám can ngăn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường vây bắt đối tượng. Nghi phạm bị tạm giữ là Trần Thanh Long (29 tuổi, ngụ thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My). Nạn nhân được xác định là bà N.T.N.Th (64 tuổi, ngụ thôn 1, xã Trà Giang).

Theo thông tin ban đầu, đối tượng này có biểu hiện tâm thần. Gia đình nghi phạm và nạn nhân là bà Th. sống gần nhau. Lúc trước hai bên có xích mích, gần đây Long thường xuyên hăm dọa gia đình bà Th. Chiều nay, do vô tình gặp nên Long đã lấy rựa chặn đường chém bà Th. nhiều nhát.

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