Danh tính gây bất ngờ của gã đàn ông liên tiếp gây ra hàng loạt vụ tấn công phụ nữ ở Hà Nội

Tin nóng 08/11/2022 12:38

Vài ngày qua, vụ việc những người phụ nữ, bao gồm trẻ em bị tấn công ở Hà Nội bởi một gã đàn ông lạ mặt đã gây không ít bức xúc cho người dân.

Những người bị tấn công gặp những thương tích rất nặng như gãy sống mũi, chảy máu do dao cứa, các loại thanh gỗ, bóng đèn tuýp đập vào đầu và người nạn nhân dẫn đến những vết thương nặng và tâm lý ám ảnh khi gặp trường hợp này.

Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam cho biết Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra, xử lý đối tượng Trần Lê Huy (SN 1991; ở Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; nơi ở hiện nay tại Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội).

Danh tính gây bất ngờ của gã đàn ông liên tiếp gây ra hàng loạt vụ tấn công phụ nữ ở Hà Nội - Ảnh 1

Camera nhà dân ghi lại cảnh gã đàn ông tấn công một nạn nhân. Ảnh: Thanh Niên

Theo điều tra, Huy là đối tượng từng có 2 tiền án. Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý. Chính vì điều đó, người này mang tâm lý hận thù và thường xuyên dùng những hung khí nguy hiểm là gạch, gậy gỗ, bóng đèn tuýp, dao nhọn, tấn công những người phụ nữ gặp trên đường.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố.

Danh tính gây bất ngờ của gã đàn ông liên tiếp gây ra hàng loạt vụ tấn công phụ nữ ở Hà Nội - Ảnh 2

 Đối tượng Trần Lê Huy bị bắt. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, loạt vụ việc mà đối tượng này gây ra vô cùng đáng sợ như sau:

Khoảng 21 giờ ngày 2.11, Huy dùng bóng tuýp thủy tinh vụt vào mặt một nữ sinh trên phố Hoàng Như Tiếp (P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội) khiến nạn nhân gãy sống mũi.

Tiếp đó, khoảng 13 giờ ngày 3.11, Huy cầm gậy gỗ vụt vào đầu một phụ nữ tại trước cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền (P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm). Sau đó, Huy lái xe máy đến phố Thái Phiên (P.Lê Đại Hành), dùng dao cứa vào sau gáy một nữ sinh.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Huy dùng gậy gỗ vụt vào đầu một nữ nạn nhân khác tại khu vực ngõ 165 Phúc Tân (P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm). Khoảng 16 giờ 15, Huy dùng gậy gỗ gắn dao nhọn đâm vào mặt một người phụ nữ trên phố Trần Quang Khải (Q.Hoàn Kiếm).

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

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