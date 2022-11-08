Đà Nẵng: Đâm chém người dã man để trả thù, nam thanh niên dẫn theo bạn gái bỏ trốn từ Bắc vào Nam

Tin nóng 08/11/2022 12:01

Sau khi huy động đông đảo ‘anh em giang hồ’ đâm chém người trả thù, nam thanh niên này sau đó dẫn bạn gái bỏ trốn khắp nơi.

Trước đó, công an đã thông báo việc truy nã, bắt giữ tội phạm để xử lý. Nam thanh niên này sau đó đã trốn khỏi bệnh viện, dẫn theo bạn gái bỏ trốn.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, đây là bị can trong vụ hỗn chiến giữa trung tâm TP.Đà Nẵng gây xôn xao dư luận. Trước đó, do mâu thuẫn về việc nợ tiền công thợ không trả, hai nhóm người đã bàn bạc và phục đánh gây chấn động ở Đà Nẵng.

Trong trận hỗn chiến, các đối tượng có dùng súng, đạn và dao gây thương tích rất nghiêm trọng. Các nạn nhân sau đó đều phải nhập viện vì bị kiếm chém trúng đầu và tay hay dao phóng lợn đâm trúng mặt.

Đà Nẵng: Đâm chém người dã man để trả thù, nam thanh niên dẫn theo bạn gái bỏ trốn từ Bắc vào Nam - Ảnh 1
Đối tượng Trà Huy Trí trong nhóm hỗn chiến ở cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên

Trong đó, nhóm của đối tượng có người bỏ trốn là Trà Huy Trí, Trà Hưng Thọ kêu gọi lực lượng áp đảo nên nhóm còn lại tháo chạy, 2 người trong đó bị chém gây thương tích 9% và 34%.

Đối tượng Thọ sau bỏ trốn, dùng giấy tờ giả vào TP.HCM để điều trị thương tích và tránh tội truy nã. Sau đó, Thọ tiếp tục cùng bạn gái đón xe ngược ra Hà Nội, tiếp tục trốn truy nã ở H.Thanh Trì. Đến ngày 6.11, Công an Q.Thanh Khê cùng Công an H.Thanh Trì ập vào xưởng mộc, bắt giữ Thọ.

Theo thông tin từ Báo Công an nhân dân, Công an đã bắt được đối tượng này và di lý về Đà Nẵng để xử lý. Công an Q.Thanh Khê cho biết đến nay đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can gây rối trật tự công cộng; trong đó, Trà Huy Trí và Lê Văn Huy chém Mai Xuân Trí trọng thương, bị khởi tố tội giết người. Cơ quan Công an cũng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan về hành vi cố ý gây thương tích.

 

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Từ khóa:   hỗn chiến Đà Nẵng tội phạm

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