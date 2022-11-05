Nam tài xế tử vong thương tâm trong chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên cho hay, người dân nghe tiếng nổ sau đó thấy chiếc ô tô bốc cháy, biến dạng vào khoảng 14 giờ ngày 4.11. Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số TP.HCM đậu tại khu vực rừng tràm bốc cháy.

Vụ việc khiến chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng. Sức ép của vụ nổ khiến một bộ phận của xe bay lên cành cây. Cơ quan chức năng H.Củ Chi (TP.HCM) sau đó cho phong tỏa quanh khu vực hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ vụ việc.

Chiếc xe hơi bốc cháy. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo thông tin từ Báo Tiền Phong, vào thời điểm trên, nam tài xế bị kẹt bên trong. Người dân đã nỗ lực tìm cách dập lửa và đưa tài xế ra ngoài đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân là người ở địa phương, tên thường gọi là S. (khoảng ngoài 30 tuổi).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Trích xuất hình ảnh camera an ninh nhà dân gần đó cho thấy, thời điểm trên, có chiếc ô tô màu trắng chạy ngang qua, không lâu sau thì nghe tiếng nổ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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