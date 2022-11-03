Tại cơ quan công an, Nam khai nhận, từ đầu năm 2022, Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với chị C.. Hai người chung sống được một thời gian thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị C. không sống với Nam nữa.

Theo thông tin từ Báo VTC News, nhận thấy tình tiết vụ án vô cùng nghiêm trọng. Cùng ngày điều tra, công an đã tóm gọn nghi phạm. Lực lượng công an xác định Trần Văn Nam là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở công an phường làm việc.

Sau khi uống hết 1,5 lít rượu, trên đường về nhà, Nam nhớ lại việc gần đây chị C. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định rồi ra tay phóng hoả để giết chết 2 mẹ con chị C..

Hiện trường vụ án nghiêm trọng. Ảnh: Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ Báo Lao Động, vào khoảng 2h30, ngày 2.11, người dân phát hiện căn nhà số 103, đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 1, khóm 4, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An Giang bốc cháy nên điện báo Công an. Lúc này, trong nhà có ông Lâm Tuyền D., sinh năm 1958, sinh sống cùng 2 người cháu tên Thái Cẩm C., sinh năm 1984 và Thái Bảo Tr., sinh năm 2015 (con ruột của C.).

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP. Châu Đốc phối hợp Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực Châu Đốc điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Lao Động

Sau gần 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt, không cháy lan sang các nhà kế bên. Lực lượng chữa cháy đã phá cửa kịp thời cứu được ông D., còn chị C. và cháu Tr. phát hiện đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, định giá tài sản để xử lý theo pháp luật.