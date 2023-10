Theo thông tin từ Báo VTC News, nhận thấy tình tiết vụ án vô cùng nghiêm trọng. Cùng ngày điều tra, công an đã tóm gọn nghi phạm. Lực lượng công an xác định Trần Văn Nam là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận, từ đầu năm 2022, Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với chị C.. Hai người chung sống được một thời gian thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị C. không sống với Nam nữa.